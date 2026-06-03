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El ex de Rumer Willis, Derek Richard Thomas, respondió a las acusaciones en su contra en medio de la batalla legal que mantiene con la actriz por la custodia de su hija de tres años, Louetta.
El conflicto se intensifica luego de que previamente se diera a conocer que Demi Moore habría señalado en documentos judiciales que Thomas intenta controlar el entorno de Rumer y que no muestra apoyo hacia ella ni hacia la menor.
Sin embargo, de acuerdo con información publicada por TMZ, en nuevos documentos legales retomados por el medio, el músico niega haber tenido conductas agresivas o inapropiadas y acusa a Rumer de haber impulsado una campaña mediática en su contra.
“Nunca me he comportado de forma agresiva o inapropiada”, sostiene Thomas en su respuesta legal, donde además afirma que ha sido blanco de un “ataque mediático coordinado a través de decenas de medios”.
El ex de Rumer también dio un giro a las acusaciones y afirmó que es la actriz quien expone a la menor en contenidos comerciales. Según su versión, Rumer habría utilizado a su hija en publicaciones patrocinadas con “humor sexual para adultos”, algo que asegura no haber autorizado.
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Thomas se describe a sí mismo como un padre presente y aseguró haber mantenido contacto constante con su hija mediante videollamadas diarias durante más de un año. También afirmó haber intentado convivir con la menor en persona, aunque, según él, esos intentos se han visto afectados por cambios constantes en las condiciones de visita establecidas por Rumer.
Además, alegó que la actriz se habría mudado con la menor a Idaho tras los incendios forestales en Los Ángeles en enero de 2025, inicialmente bajo el argumento de que sería una medida temporal, pero posteriormente buscando establecer residencia permanente.
En sus declaraciones, Thomas también rechaza acusaciones relacionadas con consumo de drogas o falta de apoyo económico hacia la menor, y asegura que estaría dispuesto a cubrir una pensión alimenticia acorde a sus ingresos mensuales estimados en 2 mil 350 dólares.
El músico pidió al tribunal establecer un plan de crianza provisional que incluya visitas programadas, fechas festivas, pernoctas y reglas claras de comunicación para evitar lo que calificó como una “situación caótica e irrazonable” para la menor.
Hasta el momento, TMZ señala que ha solicitado una postura de Rumer Willis, sin haber obtenido respuesta.
Rumer Willis y Derek Richard Thomas se separaron en 2024, aproximadamente un año después del nacimiento de su hija.
rad
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