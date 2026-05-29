La actriz Rumer Willis acusó a su expareja, Derek Richard Thomas, de “abuso emocional y control coercitivo”, en medio de una disputa legal por la custodia de su hija Louretta, de tres años.

La hija de Demi Moore y Bruce Willis, de acuerdo con Page Six, afirma haber sufrido “violencia doméstica incesante en forma de control coercitivo” entre 2022 y agosto de 2024, periodo en el que ocurrió la separación.

El conflicto legal comenzó luego de que Thomas solicitara una orden de custodia y régimen de visitas en julio de 2025. Tras ello, Willis respondió asegurando que el presunto abuso se daba frente a la menor o en situaciones en las que ambas se encontraban “atrapadas en el coche con él”, según Us Weekly.

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Willis añadió que el comportamiento de su expareja, al que describe como “errático y extraño”, se intensificó tras el nacimiento de su hija en abril de 2023.

“Ejercía un control coercitivo constante mediante ataques verbales repetitivos y recurrentes que era incapaz o no quería detener”, señaló en su denuncia, donde también indicó que estos episodios podían durar más de seis horas o presentarse casi a diario.

“Quería aislarme de mis amigos y familiares. Me llamaba mentirosa sin motivo alguno. Me decía todo el tiempo que era una mala novia”, agregó.

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Willis también afirmó que Thomas mantenía un comportamiento “paranoico”, al creer que ella y su madre, Demi Moore, conspiraban para quitarle a Louretta. “Se enfadaba mucho conmigo cuando no dejaba que su madre fumara marihuana en mi casa cuando Louretta era recién nacida”, señaló.

La actriz añadió que la dinámica de la relación, antes de que él se mudara, habría afectado emocionalmente a su hija, por lo que no desea que Thomas conviva con la menor.

Por su parte, Thomas negó las acusaciones de abuso y, mediante un comunicado, aseguró: “No he cometido ningún acto de violencia doméstica de ningún tipo, incluido ningún control coercitivo activo. Nuestra relación era tóxica y terminó de forma apropiada, pero no se caracterizó en absoluto por violencia, ataques físicos o emocionales ni intimidación por mi parte”.

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El abogado de Thomas declaró a Us Weekly que las afirmaciones de Rumer son “sustancialmente inexactas y están repletas de acusaciones falsas”, y añadió: “Derek Thomas es un excelente padre que no desea otra cosa que ser un padre plenamente responsable, comprometido, cariñoso y entregado a su hija".