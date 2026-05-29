En lo que respecta a la industria automotriz, México comparte muchas similitudes con otros países. Debido a esto, tenemos una nutrida oferta en cualquiera que sea la opción que estemos buscando.

Las motocicletas no son la excepción. En suelos nacionales tenemos desde pequeñas motos eléctricas citadinas, hasta grandes “ bestias ” de más de 100 caballos de fuerza listas para ir de un extremo del país al otro sin problema.

Dentro de esta amplia oferta, existe una marca que se ha destacado del resto los últimos años. Hablamos de Bajaj , la firma de motos originaria de la India que ha invertido fuertemente en nuestro país para ser un referente de las motos de baja cilindrada.

Qué cambia en las Bajaj Pulsar y Dominar 2026

Bajaj comenzó una nueva etapa para sus motocicletas Pulsar y Dominar 2026 en México. Y es que la marca actualizó algunos de sus modelos más conocidos con cambios en conectividad, seguridad y desempeño, buscando darle una experiencia más completa a quienes usan la moto todos los días o salen constantemente a carretera.

Entre las motos que recibieron mejoras están las Pulsar NS200 FI ABS, Pulsar RS200, Pulsar NS400z, además de las Dominar 400 y Dominar 250.

Fotos: Bajaj

Más tecnología para las Pulsar

De entrada, las Pulsar NS200 FI ABS y RS200 ahora integran iluminación Full LED, nuevos tableros digitales y navegación Turn-by-Turn directamente en el display. También incluyen conectividad Bluetooth y un nuevo botón de gestión de llamadas desde el manillar.

Uno de los cambios más importantes llegó a la Pulsar NS400z. Esta motocicleta aumentó su potencia de 40 a 43 caballos de fuerza, además de modificar la entrega de torque para ofrecer una respuesta distinta en altas revoluciones. BAJAJ también asegura que el motor ahora cuenta con una mejor disipación de temperatura y mayor durabilidad.

Fotos: Bajaj

Dominar ahora tiene nuevos modos de manejo

Por otro lado, la línea Dominar 2026 recibió nuevas funciones enfocadas en viajes y manejo touring. Tanto la Dominar 400 como la Dominar 250 ahora incluyen modos de manejo, control de tracción y toma USB integrada.

La Dominar 400 también suma nuevos mandos para controlar funciones desde el manillar, mientras que la Dominar 250 recibió un rediseño en sus interruptores laterales para facilitar el acceso a las funciones principales.

Dominar 400 2026: desde $95,999 MXN

Dominar 400 UG 2026: $97,999 MXN

Dominar 250 2026: $73,499 MXN antes de bonos/promociones oficiales.

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