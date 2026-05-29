Marco Antonio Almanza Avilés se entregó en Estados Unidos, con esto suman tres exfuncionarios del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que permanecen bajo custodia de las autoridades del país vecino tras ser acusados de nexos con el Cártel de Sinaloa.

Previamente, el exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, cruzó por la garita de Nogales, Arizona, y se entregó; mientras que el exsecretario de Administración y Finanzas de Rocha, Enrique Díaz Vega, huyó de México, fue detenido en Irlanda y extraditado a Nueva York.

Almanza aseguró que tenía "la conciencia tranquila"

En el caso de Marco Antonio Almanza Avilés, el excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa acudió hace tres días a un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), donde afirmó que no tenía motivos para entregarse a autoridades estadounidenses y sostuvo que "tenía la conciencia tranquila".

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Los tres casos forman parte de una investigación derivada de las acusaciones presentadas por Estados Unidos, en la que se les relaciona con presuntos vínculos con el cártel, particularmente con la facción de Los Chapitos.

¿Quién es Marco Antonio Almanza Avilés?

No tengo por qué irme a entre gar…Los invito a que investiguen bien, pertenecí a una institución y mi trabajo lo hice con rectitud. MARCO ANTONIO ALMANZA, Exjefe de la Policía de Investigación

Marco Antonio Almanza Avilés construyó una carrera de alrededor de tres décadas dentro de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Su perfil se consolidó en el área operativa, con funciones directamente ligadas a la integración de investigaciones y coordinación de cuerpos ministeriales.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y con una maestría en Derecho Procesal Penal, su trayectoria se caracterizó por mantener un perfil discreto y de bajo protagonismo público durante su carrera.

Con el paso del tiempo alcanzó el cargo de Comisario General de la Policía de Investigación, desde donde tuvo acceso a información sensible sobre operaciones, líneas de investigación y coordinación institucional.

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En 2022 dejó su cargo, antes de los ajustes estructurales en materia de seguridad que se implementaron posteriormente en el estado. Su salida ocurrió en un contexto de reorganización institucional dentro del aparato de justicia sinaloense.

De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos por parte de "Los Chapitos", permitiendo que el cártel operara con libertad en actividades de tráfico de drogas.

También se le acusa por facilitar el paso de sustancias químicas requeridas en la fabricación de fentanilo en Culiacán sin que la policía interfiriera.

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EL UNIVERSAL confirmó que su entrega a las autoridades estadounidenses fue el 28 de mayo de 2026.

Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Administración y Finanzas de Rocha

Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa. Foto: Tomada de redes sociales.

Enrique Díaz Vega proviene del sector privado, particularmente del ámbito contable y empresarial en Culiacán, donde desarrolló su carrera antes de ingresar al servicio público. Su formación en contabilidad lo vinculó inicialmente con actividades administrativas y de gestión financiera.

Antes de ocupar cargos gubernamentales, participó durante casi dos décadas en el sector empresarial, con inversiones en distintas áreas, incluidas actividades inmobiliarias y de servicios.

Su incorporación al gobierno estatal ocurrió durante la administración de Rubén Rocha Moya, donde fue designado titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en noviembre de 2021. Desde ese cargo tuvo control sobre la gestión presupuestal del estado.

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Durante su gestión, mantuvo simultáneamente vínculos con diversas empresas, lo que ha sido señalado dentro de las investigaciones como parte de su perfil económico. Su salida del gabinete en septiembre de 2024 fue presentada oficialmente como un regreso al sector privado, aunque también se le atribuyeron diferencias políticas internas.

En el expediente judicial estadounidense se le acusa de recibir sobornos millonarios a cambio de alertar a los criminales sobre operativos en la región y de entregar nombres y direcciones de oponentes políticos al gobernador en la elección estatal de junio de 2021.

Posteriormente, se entregó a autoridades estadounidenses tras presentarse en un consulado en Irlanda el 15 de mayo y ser trasladado a Nueva York.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Foto: Especial

Gerardo Mérida Sánchez es un general en retiro con una amplia trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. Su formación incluye estudios en Administración Militar, Derecho y posgrados en seguridad y defensa nacional, lo que lo posicionó como un perfil estratégico dentro del ámbito castrense.

A lo largo de su carrera ocupó mandos en distintas regiones del país, incluyendo zonas militares en Michoacán, Oaxaca y Puebla, así como el Mando Especial “Mante” en Tamaulipas. Estas asignaciones lo colocaron en áreas de alta conflictividad vinculadas a operaciones contra el crimen organizado.

Su experiencia en inteligencia y operaciones lo llevó posteriormente a integrarse al ámbito de seguridad pública estatal. En septiembre de 2023 fue nombrado Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa dentro del gobierno de Rubén Rocha Moya.

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Desde ese cargo encabezó estrategias de combate a grupos criminales y coordinación de operativos en el estado. Su posición lo situó como una de las figuras clave en la estructura de seguridad estatal durante su gestión.

La acusación en su contra lo señala de haber recibido pagos presuntamente vinculados a Los Chapitos de alrededor 100 mil dólares al mesa cambio de filtrar información sobre operativos contra laboratorios clandestinos.

Su detención fue hecha por autoridades estadounidenses mientras el exgeneral se encontraba en el estado de Arizona el 11 de mayo, donde fue trasladado posteriormente a Nueva York para enfrentar sus cargos criminales.

Sheinbaum se deslinda de los exfuncionarios

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (28/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado el deslinde del gobierno federal respecto a las entregas de exfuncionarios de Sinaloa ante autoridades de Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina del jueves 21 de mayo en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que las personas involucradas decidieron entregarse a las autoridades estadounidenses por cuenta propia.

“Ah no, ellos decidieron, ellos entregarse. Las dos personas que entraron en contacto con el gobierno de Estados Unidos se entregaron”, declaró, y añadió: “Pero ya sabrán ellos por qué se entregaron”.

La mandataria indicó además que, hasta el momento, ninguno de los exfuncionarios ha solicitado apoyo diplomático o asistencia consular del gobierno mexicano tras su entrega en Estados Unidos, por lo que no ha habido intervención oficial en ese sentido.

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En una declaración posterior, el 27 de mayo, sostuvo que se trata de un asunto de soberanía y que corresponde a las autoridades judiciales continuar con las investigaciones. “La fiscalía tiene que hacer sus investigaciones y a la fiscalía le corresponderá definir si hay responsabilidades o no”, afirmó.

Al momento de la elaboración de la nota, la titular del Ejecutivo no ha emitido un posicionamiento específico sobre el caso de Marco Antonio Almanza Avilés.

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