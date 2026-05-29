La presidenta Claudia Sheinbam Pardo rechazó que el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia Campos Galván, se trate de un asunto político, luego de que la gobernadora panista acusó persecución política al asistir a la Fiscalía General de la República (FGR) a impugnar el citatorio.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal declaró que se debe garantizar la soberanía y el no injerencismo, también ante el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Al recordar que agentes de la CIA murieron tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, mencionó que éste fue desmantelado por la FGR.

“No se le está imputando de nada”, señaló sobre Campos Galván, y mencionó que la FGR tendrá que decir cuál es el resultado, porque a la gobernadora se le convocó para que pudiera dar su versión de lo que ocurrió.

“Se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político. No, nada que ver. Es un asunto de investigación de la fiscalía sobre este caso, que es muy relevante (...) para el país.

“Se ha querido minimizar esta situación, pero no se puede minimizar, porque nosotros tenemos que tener toda la garantía del cumplimiento de la ley de quienes, desde el extranjero, vienen a hacer labores (...) Se ha querido poner como un asunto político, que se quiere ir contra la gobernadora. ¡No! Más bien tiene que haber una explicación por parte, por lo menos, de la fiscalía, incluso el fiscal renunció por esta situación (...)”.

Sheinbaum Pardo acusó que se ha querido decir que el gobierno federal quiere ocultar lo que está pasando en Sinaloa con los señalamientos de Estados Unidos contra Rocha Moya por nexos con el narcotráfico: “No, pero tenemos que ser muy serios como mexicanos, tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas”.

“En los dos casos tiene que haber un asunto de soberanía”, dijo la Presidenta sobre el caso de Maru Campos y Rocha Moya.

Volvió a expresar que “no somos piñata de nadie”.

Luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmara que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja de la Interpol, Sheinbaum Pardo pidió a la FGR que aclare este tema y su relación con la organización internacional.

“Que lo informe la fiscalía. Vamos a pedirle a la fiscalía que informe su relación con Interpol para que puedan (...) conocerlo todos y que se transparente”, indicó.

En días pasados, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y siete exfuncionarios más, acusados por Estados Unidos de narcotráfico, cuentan con la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Por otro lado, luego de que Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones para permitir que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar nuevamente en una elección, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse a favor o en contra de la medida y sostuvo que se trata de una decisión tomada por el Congreso.

Durante su conferencia, la Mandataria aclaró que la reforma no implica que los actuales magistrados permanezcan automáticamente 17 años en el cargo, sino que únicamente se les permitiría competir nuevamente en un proceso de elección.

“Entiendo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, pero lo que se plantea no es que se queden 17 años, sino que puedan participar nuevamente en la elección”, explicó.

Sheinbaum Pardo insistió en que la ciudadanía será quien determine, mediante el voto, si los magistrados continúan o no en el Tribunal Electoral.

“No es que se vayan a elegir directamente. La gente podrá tomar la decisión si los eligen o no”, afirmó la Mandataria.

Cuestionada sobre si respalda la modificación, pese a que ha promovido iniciativas contra la reelección en otros ámbitos, la presidenta Sheinbaum Pardo evitó fijar una postura clara.

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