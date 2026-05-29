A tan solo unos días de que inicie la Copa FIFA 2026, Estados Unidos y Canadá emitieron a sus ciudadanos una serie de recomendaciones para quienes viajan a nuestro país, entre ellas algunas de seguridad.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) y la Oficina de Asuntos Consulares estadounidense alentarnos a sus ciudadanos a conocer lo que se necesita para tener una experiencia más fluida.

Canadá alentó también a los visitantes a preparar los documentos del viaje y señaló que un boleto de la Copa Mundial no es un boleto para ingresar al país, además que no existe una "visa FIFA" especial.

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Recomendó tener listos todos los documentos de viaje listos como el pasaporte y una carta de consentimiento en caso de viajar con menores de edad que no sean sus hijos.

Pidió declarar todo lo que llevan las personas; informarse sobre ciertas carnes, productos lácteos, frutas y verduras que están prohibidos de ingresar; no viajar con armas de fuego; no llevar cannabis ni drogas, entre otras medidas.

Estados Unidos pidió verificar los pasaportes, comprender las leyes mexicanas porque se puede estar sujeto en cuanto a drogas, armas y municiones.

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Destacó que es ilegal llevar cigarros electrónicos y líquidos para vapear en México.

También recomendó mantenerse conectado, guardar contactos de emergencia de la embajada o consulado más cercano. Pidió además inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros para recibir información sobre seguridad y protección.

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