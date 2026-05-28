En el tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que va de Mixcoac a Tláhuac, personal realiza trabajos de pintura en las columnas de concreto.

Se observó que los pilares fueron intervenidos con colores morado, naranja y verde agua como parte de las acciones de mejoramiento urbano rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a la Ciudad de México como una de sus sedes.

Afuera de la estación Lomas Estrella se observó a personal colocar en las columnas la frase “La pelota vuelve a casa”, acompañada del logotipo oficial de la FIFA.

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En el sitio se apreció que colocaron andamios y cuadrillas de trabajadores aplicaron la pintura de colores a las estructuras y otros el lema mundialista.

De acuerdo con los trabajadores, se planea que la intervención se realice en la parte elevada de la línea.

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JACL