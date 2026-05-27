Chimalhuacán.- El gobierno municipal ubicó cinco zonas de alto riesgo por inundaciones y desbordamientos durante la temporada de lluvias, y distribuyó equipo especializado entre las brigadas de emergencia para intervenir en esos sitios.

Las autoridades señalaron estas áreas como prioritarias por su geografía y la presión urbana.

Región 1: Dren Chimalhuacán II, en calle 12 de la colonia Arturo Montiel. En este punto colocan estructuras temporales de contención con costales.

La alcaldesa, Xóchitl Flores Jiménez, entregó palas, picos, machetes, botas e impermeables, entre otros elementos. Foto: Especial

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Región 2: Canal Río de la Compañía y los escurrimientos naturales de barrancas en avenida Bordo de Xochiaca, colonia Xaltipac.

Región 3: Escurrimientos naturales en avenida La Paz y Pirules, colonia La Ladera.

Región 4: Presa Gavión Dos Muertos, en calle Zafiro y Oro, Corte San Pablo.

Las brigadas operan coordinadas con el ODAPAS, Tránsito Municipal, policía, DIF, Protección Civil y Salud. Foto: Especial

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Región 5: Río Coatepec y Dren Chimalhuacán I, desde calle Tlaloc hasta Fuente de la Juventud, en la colonia Acuitlapilco.

También aquí instalan estructuras temporales de contención. Chimalhuacán registra afectaciones recurrentes por lluvias. El municipio, ubicado en la antigua zona lacustre del Valle de México, enfrenta desbordamientos en drenes y canales, encharcamientos prolongados y arrastre de vehículos y objetos en vialidades.

En temporadas anteriores, colonias como San Lorenzo, San Agustín y Tlatel Xochitenco sufrieron ingreso de agua a viviendas, con niveles que superaron el metro de altura. En 2024, una lluvia intensa provocó que corrientes arrastraran mototaxis y puestos ambulantes, además de daños en comercios y hogares.

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En años previos se reportaron fallecimientos por electrocución y arrastre en vialidades inundadas.

La alcaldesa, Xóchitl Flores Jiménez, entregó 50 palas, 50 picos, 50 machetes, 250 pares de guantes, 250 pares de botas, 250 impermeables, 25 marros, 50 barretas y 25 carretillas. El material se asignó a las brigadas de las cinco regiones.

La edil destacó que la geografía del municipio y el crecimiento poblacional representan factores que incrementan el riesgo, por lo que la administración municipal mantiene una estrategia basada en la prevención, la planeación y la reacción inmediata.

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El director de Protección Civil y Bomberos, Martín Cortez López, explicó que los equipos apoyan la vigilancia continua y la respuesta inmediata en estas zonas.

Entre las acciones preventivas implementadas se encuentran los recorridos constantes de inspección en zonas susceptibles a inundaciones, desbordamientos y afectaciones pluviales, además de jornadas de limpieza, retiro de basura y desazolve para evitar obstrucciones en canales, barrancas y sistemas de drenaje. También se supervisa permanentemente el estado de cárcamos, rejillas pluviales, vialidades y cauces naturales.

Las brigadas operan coordinadas con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), Tránsito Municipal, policía, DIF, Protección Civil y Salud.

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La población puede reportar emergencias en los siguientes números:

C4 : 55 9315 2454 y 55 9315 2455

: 55 9315 2454 y 55 9315 2455 Bomberos: 55 9208 6318

55 9208 6318 Protección Civil: 55 9208 6319

55 9208 6319 Ambulancias: 55 9296 7447

vr