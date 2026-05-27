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Metepec, Méx.— En el Estado de México se registra la pérdida de al menos 15 mil hectáreas de maíz a causa del incremento de la población urbana, ubicándose en la octava posición de entidades más productoras del país.
La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés refirió que, el ciclo anterior, el sistema registró para la entidad una producción de 1.7 millones de toneladas de maíz.
“Llegamos en el ciclo anterior con la comercialización del maíz blanco a quinto lugar, pero a escala nacional ocupamos el octavo lugar y en valor de producción nos somos undécimo lugar”, señaló.
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