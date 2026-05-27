La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía de este miércoles 27 de mayo en la Ciudad de México.

Se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Se prevén lluvias fuertes, caída de granizo y viento con rachas fuertes, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 23:00 horas.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL