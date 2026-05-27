[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía de este miércoles 27 de mayo en la Ciudad de México.
Se espera cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
Se prevén lluvias fuertes, caída de granizo y viento con rachas fuertes, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 23:00 horas.
Lee también Sorteando tropiezos, tren al AIFA llega al mes
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Estados
Habitantes bloquean acceso a Celestún, Yucatán; exigen reparar carretera peligrosa tras accidente que dejó 5 personas muertas
Espectáculos
Paco de la O publicac continuación de video; se muestra en un estado emocional preocupante
Tendencias
¿Quién era Hilde Lara?; muere el vocalista y fundador de Grupo Yndio a los 73 años
Metrópoli
Posponen trabajos de ampliación en Tren Ligero "El Ajolote" a un día de iniciar; serán reprogramados
Sección
¿Hasta qué hora dejará de llover? Clima para la tarde y noche de hoy 27 de mayo
Sección
TikToker acusa a famoso coach de intentar abusar de ella dentro de un estudio fitness al sur de la CDMX
Sección
Mundial 2026: La lista completa de frases prohibidas por FIFA para marcas y creadores
Sección
¿Cuánto cuestan los baños públicos inteligentes instalados en CDMX? Fuerte inversión