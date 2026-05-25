Huixquilucan, Méx. - Autoridades de Huixquilucan realizaron el cierre a la circulación en Camino al Acueducto, también conocido como Camino Viejo a Huixquilucan, debido al riesgo que representa para habitantes y automovilistas el deslave registrado en la zona desde el 29 de junio del año pasado.

“El deslave lo tuvimos el año pasado, el día 29 de junio hubo un deslizamiento de tierra que generó un riesgo para los huixquiluquenses. Se fue parte de la cinta asfáltica y quedó a escasos cuatro metros del Acueducto Lerma”, detalló Marco Antonio Heredia, Coordinador Municipal de Protección Civil de Huixquilucan.

En entrevista, Marco Antonio Heredia reconoció que está vía “es de competencia federal; a un costado pasa el acueducto”.

Por este motivo, un día después del deslave las autoridades de Huixquilucan emitieron un oficio a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), sin que hasta está fecha exista una resolución sobre las acciones que se van a implementar.

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De acuerdo con el coordinador de PC de Huixquilucan, la semana pasada Protección Civil del Estado de México realizó una visita al lugar para que emitiera una opinión técnica.

De este recorrido, las autoridades lograron constatar que ante las recientes lluvias “el cuerpo asfáltico ya presenta nuevas grietas”.

El deslave tiene una extensión de 20 metros de longitud por 30 metros hacia ladera, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil de Huixquilucan.

“La vialidad que conecta a la comunidad de San Bartolomé Cuautepec con Loma del Carmen, es una vía transitada por muchísimos ya que desahoga gran parte del tráfico de muchas personas que salen hacia Toreo y a la Ciudad de México”, detalló el funcionario.

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