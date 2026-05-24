Texcoco, Méx.-El expelotero mexicano de Grandes Ligas, Vinicio Castilla, inauguró canchas de béisbol y dirige clínica en el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).

El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organizó una clínica de béisbol en el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).

Exbeisbolista, Vinicio Castilla inaugura canchas de béisbol en Texcoco; ofrece clínica gratuita. Foto: Especial.

El exjugador de Grandes Ligas Vinicio “Vinny” Castilla participó como instructor principal.

Castilla lanzó la primera bola y abrió las nuevas canchas. Después dirigió la sesión de entrenamientos con niños y jóvenes.

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Enseñó las técnicas básicas de bateo, lanzamiento y fildeo, además de ejercicios de coordinación, trabajo en equipo y acondicionamiento físico.

Vannesa Bohórquez López, coordinadora del PELT, asistió en representación del director general de Conagua, Efraín Morales López y ahí informó que el parque mantendrá colaboración con asociaciones y ligas infantiles y juveniles.

Exbeisbolista, Vinicio Castilla inaugura canchas de béisbol en Texcoco; ofrece clínica gratuita. Foto: Especial.

Confirmó que las clínicas deportivas son gratuitas y forman parte del programa del PELT para impulsar la actividad física entre la población infantil y juvenil del Valle de México.

Vinicio Castilla declaró que disfrutó la experiencia y valoró la oportunidad de transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones de beisbolistas.

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Héctor García, director deportivo del IMSS, felicitó a los participantes y a sus familias.

Destacó que estas generaciones contarán con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar al país.

Decenas de niños y jóvenes recibieron instrucción directa del exjugador.

Exbeisbolista, Vinicio Castilla inaugura canchas de béisbol en Texcoco; ofrece clínica gratuita. Foto: Especial.

La actividad se desarrolló en un espacio público accesible y seguro.

Conagua invitó a la población a visitar el Parque Ecológico Lago de Texcoco. La entrada es gratuita. El horario de operación es de martes a domingo, de 7:00 a 19:00 horas.

dmrr/LL