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Texcoco, Méx.-El expelotero mexicano de Grandes Ligas, Vinicio Castilla, inauguró canchas de béisbol y dirige clínica en el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).
El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organizó una clínica de béisbol en el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).
El exjugador de Grandes Ligas Vinicio “Vinny” Castilla participó como instructor principal.
Castilla lanzó la primera bola y abrió las nuevas canchas. Después dirigió la sesión de entrenamientos con niños y jóvenes.
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Enseñó las técnicas básicas de bateo, lanzamiento y fildeo, además de ejercicios de coordinación, trabajo en equipo y acondicionamiento físico.
Vannesa Bohórquez López, coordinadora del PELT, asistió en representación del director general de Conagua, Efraín Morales López y ahí informó que el parque mantendrá colaboración con asociaciones y ligas infantiles y juveniles.
Confirmó que las clínicas deportivas son gratuitas y forman parte del programa del PELT para impulsar la actividad física entre la población infantil y juvenil del Valle de México.
Vinicio Castilla declaró que disfrutó la experiencia y valoró la oportunidad de transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones de beisbolistas.
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Héctor García, director deportivo del IMSS, felicitó a los participantes y a sus familias.
Destacó que estas generaciones contarán con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar al país.
Decenas de niños y jóvenes recibieron instrucción directa del exjugador.
La actividad se desarrolló en un espacio público accesible y seguro.
Conagua invitó a la población a visitar el Parque Ecológico Lago de Texcoco. La entrada es gratuita. El horario de operación es de martes a domingo, de 7:00 a 19:00 horas.
dmrr/LL
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