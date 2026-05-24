Nezahualcóyotl, Méx.- Las autoridades locales realizan trabajos de limpieza y pintan las gradas del Estadio Neza 86, además de poda de árboles y colocación de luminarias en las inmediaciones del inmueble.

El alcalde Adolfo Cerqueda informó que estas acciones forman parte de la recuperación del recinto.

“Así seguimos avanzando en la rehabilitación de nuestro Estadio Neza 86. Queremos dejarlo listo para que puedan visitarlo y recordar esas historias que hicieron grande a este icónico estadio de futbol, testigo de grandes batallas deportivas que hicieron historia. Vamos a seguir recuperando y conservando nuestros espacios”, escribió del edil en sus redes sociales.

En el estadio, que albergó tres partidos del Mundial México 86, no se han efectuado juegos de primera división desde hace varios años y ahora sólo se usa para torneos escolares, grabación de series de televisión o comerciales.

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Recuperan el Estadio Neza 86; realizan trabajos de rehabilitación rumbo al Mundial 2026 en Nezahualcóyotl. Foto: Especial

La intervención actual, impulsada por el gobierno de Nezahualcóyotl, en coordinación con la Universidad Tecnológica y empresas privadas, busca rescatar secciones del inmueble para su apertura al público durante la Copa del Mundo de 2026.

Los trabajos incluyen la instalación de un museo itinerante con fotografías, objetos y recuerdos de aquella justa mundialista y de los Toros Neza.

El Neza 86 se suma a los esfuerzos nacionales para recibir aficionados, tanto locales como internacionales, y para resaltar la trayectoria deportiva del municipio en el oriente del Valle de México.

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Recuperan el Estadio Neza 86; realizan trabajos de rehabilitación rumbo al Mundial 2026 en Nezahualcóyotl. Foto: Especial

Las autoridades planean que el espacio reciba visitantes y preserve su papel histórico sin una reconstrucción completa en esta primera etapa.

Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de preparativos en Nezahualcóyotl, que incluyen actividades culturales y deportivas vinculadas al evento global.

La idea principal consiste en integrar el estadio a la dinámica urbana y turística del municipio en los próximos meses, destacó el edil.

LL