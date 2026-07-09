La Semana de la Alta Costura de París reúne las colecciones más exclusivas de la moda, pero también se ha convertido en el escenario donde aparecen algunas de las piezas de lujo más extraordinarias del mundo. Entre vestidos confeccionados a mano y joyas de ensueño, hubo un accesorio que logró acaparar la conversación: la Hermès Birkin Sac Bijou que llevó Isha Ambani, una de las herederas más influyentes de la industria del lujo.

La Birkin más cara del mundo. Foto: Instagram @andrewmukamal

La empresaria asistió a uno de los desfiles de la Haute Couture con un vestido strapless en tono gris plata, de silueta estructurada, drapeados y aplicaciones de cadenas de pedrería que recorrían el corsé y la cadera. Completó el estilismo con una estola en los hombros, un collar de diamantes y sandalias metálicas. Sin embargo, el verdadero protagonista del look fue el pequeño bolso de Hermès que llevaba en la mano.

La Birkin de 2 millones de dólares

Aunque conserva la silueta de una Birkin, la Hermès Birkin Sac Bijou está mucho más cerca de una pieza de alta joyería que de un bolso convencional.

Diseñada por Pierre Hardy, director creativo de joyería de Hermès, esta creación fue realizada en oro blanco de 18 quilates y está completamente cubierta por miles de diamantes, convirtiéndose en una de las piezas más exclusivas que ha producido la maison francesa. Su tamaño también es distinto al de una Birkin tradicional: es más pequeña y fue concebida como una fusión entre bolso y joya.

Su valor ronda los 2 millones de dólares, por lo que es considerada una de las Birkin más costosas y exclusivas jamás creadas. Más que un accesorio, la Birkin Sac Bijou representa el máximo nivel de artesanía de Hermès, donde la marroquinería y la alta joyería convergen en una sola pieza.

Birkin Sac Bijou de 2 millones de dorales. Foto: Instagram @andrewmukamal

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¿Quién es Isha Ambani?

Isha Ambani es hija del empresario Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries y uno de los hombres más ricos del mundo. Además de formar parte del conglomerado familiar, se ha convertido en una presencia constante en algunos de los eventos de moda más importantes, como la Met Gala, la Semana de la Moda de París y la Semana de la Alta Costura.

Su estilo suele destacar por combinar piezas de las principales maisons de lujo con joyas y accesorios excepcionales, razón por la que cada una de sus apariciones genera conversación entre los amantes de la moda.

Isha Ambani durante la Semana de Alta Costura en Paris. Foto: Instagram @andrewmukamal

¿Por qué una Birkin sigue siendo el bolso más deseado del mundo?

Desde su creación en 1984, la Hermès Birkin se ha consolidado como uno de los mayores símbolos del lujo. Inspirada en la actriz y cantante Jane Birkin, cada pieza es elaborada a mano por un solo artesano de Hermès y su producción es limitada, lo que ha convertido al modelo en uno de los bolsos más difíciles de conseguir.

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Con el paso de los años, algunas Birkin han alcanzado precios millonarios en subastas y colecciones privadas. Sin embargo, la Hermès Birkin Sac Bijou lleva esa exclusividad a otro nivel al transformar el icónico bolso en una auténtica obra de alta joyería.

Y si algo dejó claro la Semana de la Alta Costura de París es que, incluso entre vestidos espectaculares y colecciones históricas, un accesorio puede convertirse en la pieza más comentada de toda la temporada.

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