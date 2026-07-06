La Semana de la Alta Costura se celebra en París entre el 6 y el 9 de julio, donde las firmas presentan sus creaciones de la temporada otoño/invierno 2026-2027. Como es tradición, el primer día es inaugurado por la casa Schiaparelli, bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry. La icónica Christian Dior, de la mano de Jonathan Anderson, también presentó su desfile este día.

Desfile de Alta Costura de Dior. Foto: AFP

Dior: El plisado en todo su esplendor

El diseñador Jonathan Anderson hizo un elogio a los pliegues en su segunda colección de alta costura para Dior, presentada este lunes en París.

Mona Tougaard desfila para Dior. Foto: AFP

Desde escultóricos vestidos hasta conjuntos más fluidos, pasando por abrigos y pantalones, una gran parte del guardarropa propuesto por el diseñador norirlandés para la temporada otoño/invierno 2026-2027 tenía esta técnica del pliegue.

En la colección se muestra la delicadeza de los detalles. Foto: AFP

Anderson, gran amante del arte, quiso hacer un homenaje a la artista estadounidense Lynda Benglis, conocida por sus esculturas y piezas en relieve.

"Muchas obras de la artista nacen de materiales bidimensionales que, mediante técnicas de anudado, plisado o moldeado, se transforman en objetos tridimensionales. El arte de la alta costura realiza una transformación similar: el tejido adquiere una forma escultórica, que se acentúa cuando se lleva puesto", explicó el creativo en una nota de prensa.

También hubo espacio para el color. Foto: AFP

En lo que parecía un bosque de helechos, en el museo Rodin, se sucedieron las siluetas, en tonos a menudo blancos, grises y negros, pero también con toques cobres, plateados, rojos o verde manzana.

[Publicidad]

Brillo, volumen, color y movimiento. Foto: AFP

Muchas prendas tenían detalles florales, como un conjunto en malla de amplios pliegues llamados milhojas, o un abrigo negro terminado en helechos blancos bordados.

Sabrina Carpenter, Josh O'Connor, Pharrell Williams o Priyanka Chopra fueron algunas de las estrellas que asistieron al desfile.

Anderson, considerado uno de los niños prodigio de la moda, es un trabajador infatigable. Hace apenas dos semanas presentó en París la línea masculina de la firma francesa, y su nombre volvió a circular estos días como el creador del vestido de novia de Taylor Swift para su boda con Travis Kelce en Nueva York.

[Publicidad]

Con 41 años, el británico fue nombrado el año pasado director artístico de las colecciones femeninas y masculinas de Dior. Se convirtió así en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH, incluida la alta costura.

Leer también: Bad Bunny luce corbata de trenza de pelo en la Semana de la Alta Costura

Lo que sigue en la Semana de la Alta Costura

Entre los momentos clave de esta edición, destaca el desfile de Chanel, el martes 7 de julio, en el que el francobelga Matthieu Blazy también presentará su segunda colección de alta costura para la marca de la doble C.

[Publicidad]

Los desfiles, el miércoles, de Balenciaga y Jean Paul Gaultier, que cambiaron recientemente de directores creativos (Pierpaolo Piccioli y Duran Lantink, respectivamente) y estuvieron ausentes en la anterior temporada, generan también mucha expectativa, entre las 30 firmas que presentarán hasta el jueves sus colecciones.

A diferencia de la Semana de la Moda, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en París. Se trata de una especificidad francesa en la que se exhiben piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas.

Leer también: Qué prendas sí vale la pena comprar en rebajas

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/