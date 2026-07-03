Erling Haaland no sólo acapara la atención por su capacidad defensora en la cancha del Mundial 2026, sino también por el estilo de su cabello. Casi siempre lo lleva recogido durante los partidos, y este mismo rasgo resulta llamativo por un pequeño accesorio.

Las ligas que utiliza en entrenamientos y encuentros oficiales ahora son motivo de curiosidad entre aficionados. Si alguna vez te preguntaste cuánto cuestan, aquí te lo contamos.

Haaland es la imagen de las ligas KKNEKKI. Foto: Instagram @erling

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¿Cuál es la marca de las ligas para cabello de Erling Haaland?

Las ligas para el cabello que utiliza Erling Haaland son de la marca KKNEKKI, caracterizada por hacer accesorios resistentes y cómodos, prometiendo sujetar el pelo sin maltratarlo.

Por tales atributos, este accesorio se ha vuelto popular dentro de su categoría. Y el jugador no sólo es la imagen, sino también accionista de la empresa.

Si bien actualmente es administrada por una compañía familiar de origen noruego, KKNEKKI nació en Corea del Sur en 1987. En dicho país desarrolló su técnica de tejido y el proceso artesanal que distingue a las ligas.

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Según su sitio web, cada pieza se encuentra elaborada con más de 60 hilos entrelazados, lo que les proporciona mayor elasticidad y suavidad para adaptarse a distintos tipos de cabello sin jalarlo, romperlo ni marcarlo.

Hoy en día, la marca ofrece más de 700 combinaciones de colores y distribuye sus productos en alrededor de 6,000 tiendas, principalmente de Europa. Esto la ha consolidado como una de las empresas en su categoría de mayor presencia en el mercado global.

Haaland también usa su peinado característico en eventos formales. Foto: Instagram @erling

¿Cuánto cuestan las famosas ligas para cabello de Haaland?

En la tienda oficial de KKNEKKI es posible encontrar ligas individuales en colores beige, gris, azul, rosa, blanco, café, amarillo, negro y morado, además de modelos combinados.

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La mayoría tiene un precio de 5.00 USD por pieza, equivalentes a $87.40. Pero también hay otros modelos de 4.00 USD, es decir, alrededor de $69.92.

Para los seguidores de Erling Haaland, la marca ofrece una edición especial inspirada en el futbolista noruego. El paquete incluye 8 unidades y tiene un costo de 40.00 USD, o bien $699.20.

Más opciones adicionales de paquetes son: Heia Norge Bundle con 4 piezas por 20.00 USD o $349.60; y el Slim Bundle de 6 ligas por 24.00 USD o $419.52.

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Y para quienes buscan mayor variedad de ligas, la colección Vanilla Selection incluye 15 piezas por 75.00 USD o $1,311.00.

Las ligas para el cabello de Erling Haaland prometen no maltratar el cabello por sus materiales. Foto: Instagram @erling

¿Dónde comprar las ligas para cabello de Erling Haaland?

Las ligas KKNEKKI pueden comprarse directamente en la tienda online de la marca y distribuidoras; no obstante, debes considerar que el costo final varía según el país, ya que factores como los impuestos de importación, el tipo de cambio y los gastos de envío lo modifican.

Y tú, ¿pagarías por usar las mismas ligas para el cabello que Erling Haaland?

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