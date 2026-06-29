Los accesorios son un éxito de ventas para las marcas de moda, especialmente los bolsos de lujo, que se vuelven piezas icónicas cuando son utilizados por celebridades. Basta que Hailey Bieber, Jennie de Blackpink u otra estrella los lleven para que se agoten rápidamente.

Esta temporada, los modelos más codiciados se caracterizan sobre todo por su estructura suave, proporciones grandes, así como por emplear las pieles más finas, de ahí que sus precios puedan llegar a superar fácilmente los 100 mil pesos. ¿Cuál es tu favorito?

Maxi Flap Bag, de Chanel

Chanel es actualmente la marca más deseada del mundo, según el ranking trimestral del buscador de moda Lyst; mientras que su icónico bolso Maxi Flap Bag, rediseñado por Matthieu Blazy, se encuentra en el sexto lugar de los productos más hot del momento.

De cuero flexible, tamaño extragrande y cierres con la doble C, esta pieza se ha convertido en la favorita de celebridades como Hailey Bieber, Pedro Pascal, Dua Lipa, Harry Styles, Margot Robbie y Jennie de Blackpink. Su precio arranca en los 169 mil 340 pesos.

Con un diseño atemporal, capta miradas. Foto: Especial

Andiamo, de Bottega Veneta

Lanzado en 2023 por Matthieu Blazy, este elegante bolso se fabrica con la emblemática técnica Intrecciato de la marca, que consiste básicamente en tejer tiras de cuero. Además, cuenta con un distintivo herraje anudado y un asa superior elaborada con metal.

El modelo tradicional tiene un precio de 120 mil 900 pesos, aunque también hay una versión grande por 182 mil 400 pesos y una para cargar el celular por 40 mil pesos. Kylie Jenner, Hailey Bieber, Chrissy Teigen y Rosie Huntington-Whiteley suelen llevarlo por las calles.

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Los detalles de trenzado y de herraje dorado lo convierten en un bolso muy especial. Foto: Especial

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Amazona 180, de Loewe

El bolso Amazona fue presentado por primera vez en 1975 y, desde entonces, se convirtió en un referente de lujo. Este año, los directores creativos Jack McCollough y Lazaro Hernandez lo rebautizan a propósito del 180 aniversario de Loewe y al giro radical que ha tenido su diseño.

De estructura flexible, con un compartimento abierto y una sola asa, su precio va desde 61 mil 150 pesos por una pieza mini hasta 234 mil 450 pesos por un modelo hecho de piel de avestruz. Entre las celebridades que lo lucen están Bella Hadid, Kate Moss y Julia Garner.

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Hay propuestas en tonos neutros y vibrantes por igual. Foto: Especial

Giglio, de Gucci

La firma italiana vuelve a colocarse en la cima gracias a la dirección creativa de Demna Gvasalia y al lanzamiento del bolso Giglio que, además de ser uno de los más deseados del momento, trae de regreso la fiebre por el logo y la banda tricolor de Gucci.

Su estructura suave, espaciosa y que permite llevarlo cómodamente al hombro lo ha vuelto el favorito de Sienna Miller, Dakota Johnson, Emily Ratajkowski y Suki Waterhouse. Su precio arranca en 36 mil 300 pesos y alcanza 70 mil 500 pesos por un modelo hecho de piel.

El diseño con flores es ideal para la temporada. Foto: Especial

Chanel 25

Su nombre hace referencia tanto al año en que fue lanzado como al tamaño de la versión estándar. Hay desde modelos mini (por 115 mil 190 pesos) hasta medianos, mismos que cuentan con dos bolsillos laterales, correa de cadena y cierre con la doble C.

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Uno de los bolsos de lujo más prácticos del momento. Foto: Especial

Las piezas tradicionales se fabrican con piel acolchada, pero también hay diseños hechos de mezclilla o rafia. Entre las celebridades que llevan este bolso de lujo están Dua Lipa, Jennie de Blackpink, Margot Robbie, Kylie Minogue, Charli XCX, Nicole Kidman y Cardi B.

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