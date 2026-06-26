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Los Minions están de regreso. Además del estreno de la nueva película Minions & Monstruos, que llegará a los cines el próximo 1 de julio, también inspiraron una colección de mochilas, bolsos y accesorios pensada para hacer del regreso a clases un momento mucho más divertido.
Si eres fan de los Minions o simplemente buscas accesorios diferentes, esta nueva colección inspirada en los personajes de Mi Villano Favorito combina diseños divertidos con la funcionalidad necesaria para el día a día.
Dos diseños inspirados en los Minions
La colección presenta dos estilos principales con personalidades completamente diferentes.
Dungaree Blue toma como referencia los clásicos overoles azules de los Minions. Las mochilas y bolsos lucen un intenso tono azul acompañado por un bolsillo frontal circular del que parece asomarse uno de los personajes con su característico ojo, creando un efecto divertido y muy llamativo.
Por otro lado, Pink Daisy apuesta por una estética más tierna. El color rosa pastel se combina con aplicaciones inspiradas en los Minions, como una flor con el rostro del personaje en el centro y un parche de plátanos, uno de los elementos más representativos de estos simpáticos personajes.
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Mochilas, bolsos y accesorios para todos los días
Entre las piezas destacan mochilas de distintos tamaños ideales para la escuela o la universidad, una mochila tipo saco con el rostro de un Minion al frente, organizadores, bolsos de viaje y mochilas con ruedas pensadas para quienes necesitan mayor capacidad sin perder comodidad.
Cada diseño mantiene la esencia funcional de la marca, con compartimentos espaciosos, bolsillos organizadores y materiales ligeros que facilitan transportar útiles escolares, laptops o artículos personales.
El llavero que se convertirá en el favorito de los coleccionistas
Uno de los detalles más llamativos de la colección es el clásico mono de la marca, que ahora aparece disfrazado como un Minion.
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El pequeño personaje conserva su textura afelpada, pero incorpora el característico overol azul y detalles inspirados en los protagonistas de la película, convirtiéndose en un accesorio perfecto para decorar mochilas, bolsos o llaves.
Con esta colaboración, los Minions llegan para demostrar que incluso el regreso a clases puede estar lleno de color, humor y mucha personalidad.
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