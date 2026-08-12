Monterrey, Nuevo León. - Más de 7 mil mujeres indígenas de Monterrey y su área metropolitana podrán acceder a servicios de atención integral con la inauguración del Centro Cultural Casa de la Mujer Indígena, ubicado en el Centro de Monterrey. El espacio fue puesto en marcha por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, con el propósito de fortalecer sus derechos, bienestar, desarrollo y autonomía.

La apertura del centro contó también con la participación de la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín. Durante el evento, Mariana Rodríguez destacó que el inmueble funcionará como un punto de encuentro y apoyo para las mujeres de pueblos originarios, quienes podrán recibir orientación legal, atención psicológica y herramientas para desarrollar proyectos productivos.

Abren Casa de la Mujer Indígena en Monterrey; brindará atención integral a más de 7 mil mujeres. Foto: Especial.

El nuevo espacio busca ofrecer acompañamiento a las mujeres indígenas que habitan en Monterrey y su área metropolitana mediante servicios que atiendan distintas necesidades y favorezcan su autonomía económica. Entre las opciones disponibles se encuentran asesoría legal, apoyo psicológico, alimentación, salud tradicional y programas de capacitación para fortalecer sus capacidades y participación productiva.

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Félix Arratia Cruz señaló que la Secretaría de Igualdad e Inclusión, mediante la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social, trabaja para priorizar la atención de los pueblos indígenas y garantizar que las mujeres tengan acceso a herramientas educativas, sociales y de desarrollo que les permitan ejercer plenamente sus derechos.

Abren Casa de la Mujer Indígena en Monterrey; brindará atención integral a más de 7 mil mujeres. Foto: Especial.

“Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión y desde el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, que hoy me toca con mucho orgullo encabezar, trabajaremos sin descanso para que ni el género, ni el origen étnico de ninguna mujer, ni ninguna otra condición, sean un impedimento para ejercer plenamente sus derechos. Tengan por seguro que no vamos a parar de trabajar y hacer lo que nos corresponde para seguir construyendo un piso parejo para todas las mujeres”, expresó.

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Añadió que desde la dependencia que encabeza, tiene claro que los apoyos sociales y los espacios para que las mujeres se desarrollen son vitales para que tengan oportunidades que les permitan salir adelante a ellas y sus familias.

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“Crear espacios dignos, seguros y equipados para que las mujeres se desarrollen es clave. Hoy tenemos un espacio seguro e incluyente, que a partir de hoy procurará, garantizará los derechos y permitirá a nuestras mujeres de pueblos originarios trabajar en su empoderamiento”, dijo.

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Abren Casa de la Mujer Indígena en Monterrey; brindará atención integral a más de 7 mil mujeres. Foto: Especial.

La Casa de la Mujer Indígena busca atender las necesidades de esta población mediante un espacio seguro e incluyente, que brindará atención integral mediante servicios de apoyo psicológico y asesoría legal, alimentación, salud tradicional y programas de capacitación orientados al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo de herramientas que favorezcan la autonomía económica y la participación productiva de las mujeres.

Cuenta con estacionamiento, oficinas psicológicas, sala de audiencias, área de primer acercamiento, tienda, sala de usos múltiples, espacio para medicina tradicional, cocina-comedor, área de descanso y preparación, fogatero, temazcales sanitarios, sala de exposiciones, entre otras amenidades. Asimismo, fungirá como un foro para la preservación, promoción y difusión de las tradiciones, lenguas y expresiones culturales de las comunidades indígenas.

dmrr