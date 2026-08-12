La Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala inició actividades en la Ciudad de México con un concierto inaugural que marca el comienzo de un proyecto enfocado en la formación musical de niñas, niños y jóvenes, así como en la creación de las bases para una futura Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala.

Bajo la dirección del maestro Emilio Alejandro Cruz, la agrupación se presentó en la sede de Casa Tlaxcala, ubicada en San Ildefonso 40, ante autoridades estatales, representantes de los poderes públicos, integrantes del cuerpo diplomático, artistas y representantes de distintas entidades federativas.

El proyecto contempla la detección y acompañamiento de talento musical en los municipios, la formación de nuevas generaciones de intérpretes y el acercamiento de la música sinfónica a un mayor número de personas. La intención es que la futura orquesta estatal tenga también funciones educativas y de vinculación con las comunidades.

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Durante el concierto, el representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, Ricardo Peralta Saucedo, destacó que la creación de la agrupación representa un primer paso para consolidar una política de formación artística que genere nuevas oportunidades para las juventudes.

Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala debuta en CDMX (12/08/2026). Foto: Especial

“Una orquesta es mucho más que la suma de sus instrumentos. Es disciplina, sensibilidad, comunidad y esperanza. Cuando una sociedad pone un instrumento musical en las manos de una niña o de un joven, también pone frente a ellos una posibilidad distinta de futuro”, afirmó.

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Peralta Saucedo señaló que el objetivo es que las actividades de Casa Tlaxcala trasciendan el escenario y contribuyan a acercar la educación artística a distintos sectores de la población.

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Agregó que la práctica musical permite desarrollar habilidades como la disciplina, la escucha y el trabajo colectivo, además de convertirse en una herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

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El funcionario reconoció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a las iniciativas impulsadas desde Casa Tlaxcala, las cuales, dijo, han permitido avanzar en proyectos de promoción cultural y difusión de la identidad de la entidad.

El concierto contó también con la presencia de representantes diplomáticos de Cuba, Bélgica, Alemania y Brasil, así como del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero García, y del secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabrizio Mena Rodríguez.

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Entre los asistentes estuvieron representantes de gobiernos estatales acreditados en la Ciudad de México y funcionarios del gobierno capitalino. La comunidad artística estuvo representada por el muralista Ariosto Otero, el actor Omar Germenos y la actriz Gloria Peralta, además de creadores de distintas disciplinas.

La presencia de autoridades, diplomáticos y representantes del sector cultural dio al concierto una dimensión de vinculación nacional e internacional, al tiempo que reforzó el propósito de Casa Tlaxcala de consolidarse como un espacio para promover el patrimonio artístico y cultural de la entidad en la capital del país.

La creación de la Orquesta de Cámara representa el punto de partida de un proyecto de mayor alcance: contar con una Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala que permita detectar talento en los municipios, ampliar la formación musical y llevar conciertos y actividades de educación artística a distintas comunidades.

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Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala debuta en CDMX (12/08/2026). Foto: Especial

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“La justicia social también significa garantizar el derecho a soñar. La cultura iguala oportunidades, construye comunidad y nos recuerda quiénes somos”, expresó Peralta Saucedo.

Con este concierto inaugural, la Orquesta de Cámara Casa Tlaxcala comienza una nueva etapa orientada a fortalecer la formación artística y generar oportunidades para las nuevas generaciones, mientras avanza el proyecto para consolidar una futura agrupación sinfónica estatal.

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