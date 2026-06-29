Ana Lilia Rivera encabeza las preferencias al interior de Morena rumbo a la gubernatura de Tlaxcala. De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, la senadora con licencia obtiene 29% de la preferencia bruta. Alfonso Sánchez García se ubica en segundo lugar, con 23%, mientras que Josefina Rodríguez Zamora ocupa la tercera posición, con 7%.

Además del primer lugar en las preferencias, Ana Lilia Rivera obtiene el puntaje máximo, 10 puntos de 10, en la estimación elaborada con base en la metodología que Morena utiliza para definir sus candidaturas.

Esta evaluación toma en cuenta diversos indicadores ligados a la competitividad de los aspirantes. La senadora Rivera registra los mejores resultados en cada uno de ellos, con 20.3% en conocimiento del estado, 13% en honestidad y 11.4% en cumplimiento de promesas.

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En el escenario electoral rumbo a la elección de gobernador o gobernadora, Morena mantiene una amplia ventaja en la entidad. Si hoy fueran las elecciones, el partido obtendría 38% de la preferencia bruta, seguido por el PAN y el PRI, con 13% cada uno.

La ventaja de Morena también se refleja en la afinidad partidista, donde registra 38%, seguido por el PAN, con 13%; el PRI, con 11%, y Movimiento Ciudadano, con 4%. El PT y el PVEM alcanzan 3% cada uno, y el PRD obtiene 2%; 20% de las personas entrevistadas se dijo apartidista.

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El estudio se realizó mediante entrevistas cara a cara en vivienda a mil 222 personas con credencial para votar vigente en el estado de Tlaxcala, del 14 al 17 de junio de 2026. Los resultados tienen un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza de 95%.

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