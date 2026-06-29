Estados | 29-06-26 | 01:40 | Actualizada | 29-06-26 | 01:40 |

Ana Lilia Rivera encabeza las preferencias al interior de Morena rumbo a la gubernatura de. De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, la senadora con licencia obtiene 29% de la preferencia bruta. Alfonso Sánchez García se ubica en segundo lugar, con 23%, mientras que Josefina Rodríguez Zamora ocupa la tercera posición, con 7%.

Además del primer lugar en las preferencias, Ana Lilia Rivera obtiene el puntaje máximo, , en la estimación elaborada con base en la metodología que Morena utiliza para definir sus candidaturas.

Esta evaluación toma en cuenta diversos indicadores ligados a la competitividad de los aspirantes. La senadora Rivera registra los mejores resultados en cada uno de ellos, con 20.3% en conocimiento del estado, 13% en honestidad y 11.4% en cumplimiento de promesas.

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En el escenario electoral rumbo a la elección de gobernador o gobernadora, Morena mantiene una amplia ventaja en la entidad. Si hoy fueran las elecciones, el partido obtendría 38% de la preferencia bruta, seguido por el PAN y el PRI, con 13% cada uno.

La ventaja de Morena también se refleja en la afinidad partidista, donde registra 38%, seguido por el PAN, con 13%; el PRI, con 11%, y Movimiento Ciudadano, con 4%. El PT y el PVEM alcanzan 3% cada uno, y el PRD obtiene 2%; 20% de las personas entrevistadas se dijo apartidista.

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El estudio se realizó mediante entrevistas cara a cara en vivienda a mil 222 personas con credencial para votar vigente en el estado de Tlaxcala, del 14 al 17 de junio de 2026. Los resultados tienen un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza de 95%.

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