En el quinto y último día de registro de aspirantes para presidir las Coordinaciones de Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena se hizo presente el fantasma del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pregunta obligada a todos los aspirantes que inscribieron su registro para la entidad.

La senadora Imelda Castro afirmó que Morena no es solamente una persona y no se representa solamente a través del gobierno estatal en Sinaloa; dijo que en las encuestas van muy por encima de la oposición.

“Morena es mucho más que una fuerza política, es mucho más que un partido y un gobierno, es un movimiento de transformación nacional y la ciudadanía de Sinaloa es una ciudadanía plena, políticamente informada que valora todas las variables para tomar decisiones en el sentido del voto”, dijo.

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Jesús Fernando García Hernández, diputado federal con licencia y exalcalde de Navolato, aseguró que la situación del gobernador es exclusivamente tema de él y lo tiene que resolver ante la justicia.

Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa, quien fue secretaria de las Mujeres con el gobernador señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, dijo que no puede renegar de su historia ni de la oportunidad que le dio Rocha Moya de participar en el gobierno.

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“Yo vengo de la lucha social, incluso yo no estuve en cargos públicos más de 25 años, o sea, realmente mi lucha es de territorio, es de tierra. Yo fui secretaria de las mujeres con él, hice equipo con él, llego como coordinadora del grupo parlamentario, pero también ustedes pueden checar el rendimiento, la productividad que tuvo el Congreso en estos meses que estuve al frente, a pesar de la dificultad. Soy una mujer de resultados”, señaló.

Todos los aspirantes rechazaron haber tenido contacto reciente con el gobernador con licencia.

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