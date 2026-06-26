Ana Patricia Peralta (Morena), alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, se registró como aspirante a coordinadora estatal de Morena en dicha entidad. Al término del trámite, hizo un llamado a la unidad durante el proceso de selección.

"Yo creo que hay que hacer un llamado a la unidad, de todas las compañeras y compañeros, de no golpearnos entre nosotros, porque solamente lastimamos al movimiento, entonces, de mi parte nunca va a haber un ataque hacia nadie, ni siquiera por al ladito", expresó.

Detalló que iniciará recorridos por Quintana Roo para informar a los ciudadanos acerca de su labor y los logros de la 4t.

"Vamos a estar recorriendo los diferentes municipios de Quintana Roo, vamos a tener una agenda de caminar, de tocar puertas, de repartir el periódico regeneración, de hacer las asambleas", comentó.

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Señaló que su aspiración está basada en su trabajo y sin transgredir las reglas de la competencia.

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"Soy una persona que siempre trabaja bajo la legalidad, soy impecable, no hay una barda pintada mía en el municipio, ni durante el proceso, ni ahorita, no hay espectaculares, soy una mujer de trabajo, de mucho compromiso con mi tierra", manifestó.

Finalmente, aseguró que existe "piso parejo" en la competencia, ya que todos los participantes solicitaron licencia como requisito para registrarse.

"Nos piden separarnos del cargo y creo que esto logra que se dé un piso parejo de los que hemos tenido cargo", subrayó.

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