La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la inauguración simultánea de 46 canchas y multicanchas construidas o rehabilitadas en los 11 municipios del estado, como parte del programa federal Mundial Social 2026.

De acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, la apertura se realizó mediante un enlace con autoridades municipales y contó con la participación de Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial; Ana Gabriela Villanueva, directora general de Obras Comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El proyecto, impulsado por el gobierno federal como parte de las acciones relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, requirió una inversión superior a los 68 millones de pesos y contempla beneficiar a alrededor de 240 mil habitantes, según la información difundida por las autoridades.

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Las obras incluyeron la construcción de 23 canchas de futbol y 20 multicanchas distribuidas en los municipios de Quintana Roo. La distribución reportada fue de tres espacios en Bacalar, ocho en Benito Juárez, tres en Cozumel, siete en Felipe Carrillo Puerto, dos en Isla Mujeres, uno en José María Morelos, dos en Lázaro Cárdenas, cinco en Othón P. Blanco, nueve en Playa del Carmen, cuatro en Puerto Morelos y dos en Tulum.

El acto principal se realizó en la cancha de futbol 11 Las Ranitas, ubicada en Cancún, donde autoridades destacaron que el objetivo del programa es ampliar el acceso a espacios deportivos y comunitarios de manera permanente.

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Al evento asistieron también representantes del Sistema DIF Quintana Roo, autoridades municipales y funcionarios estatales vinculados a las áreas de deporte y obra pública.

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