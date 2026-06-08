La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Federación Mexicana de Futbol y los representantes de todos los clubes de la Liga MX respondieron favorablemente al llamado que realizó para impulsar la creación de más escuelas de futbol en el país, con el objetivo de fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes, así como fortalecer la formación de futuros talentos para la Selección Nacional.

Entre los asistentes, se encuentra Emilio Azcárraga Jean, del Club América; Alejandro Irarragorri, de Santos Laguna; Alejandra de la Vega, de FC Juárez; Armando Martínez, de Pachuca; Santiago Tinajero, de Necaxa; Manuel Jiménez, de Puebla; Mauro Doehner, de Tigres; Pedro Esquivel, de Rayados de Monterrey, así como representantes de Guadalajara y Universidad Nacional, entre otros.

Al comenzar su conferencia matutina, la mandataria recordó que hace algunos días planteó la necesidad de que los equipos profesionales contribuyan a ampliar la infraestructura deportiva y los espacios de formación futbolística en todo el territorio nacional.

"Sería muy bueno que los equipos de la Liga, además de lo que ya están haciendo, ayudaran a que hubiera más escuelas de futbol en el país”, señaló.

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Sheinbaum Pardo destacó que, tras ese pronunciamiento, recibió una llamada de la Federación Mexicana de Futbol para expresar su disposición a sumarse a la iniciativa.

“Me llamó la Federación Mexicana de Futbol y dijo: ‘Le entramos al reto’”, relató la presidenta, quien agradeció la receptividad mostrada por los directivos y propietarios de los clubes.

Este lunes, acudieron a Palacio Nacional representantes de todos los equipos de la Liga MX, así como directivos de la Federación Mexicana de Futbol, para presentar una propuesta que permita convertir en realidad el proyecto de expansión de escuelas deportivas.

Asimismo, resaltó que el anuncio ocurre a unos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Al respecto, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, anunció que los 18 clubes de la Liga MX se sumarán a una estrategia nacional para fortalecer la formación de niñas, niños y jóvenes futbolistas, en respuesta al llamado realizado por la presidenta.

Arriola afirmó que la Copa Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad histórica para construir un legado social permanente para la niñez mexicana.

Señaló que el objetivo es que las escuelas, academias y fuerzas básicas de los clubes se conviertan en una gran cantera de donde surjan los futuros integrantes de las selecciones nacionales femeniles y varoniles.

El directivo destacó que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se construyó una estrategia integral de formación que acompañará a los jugadores desde sus primeros años de práctica deportiva hasta el alto rendimiento.

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Explicó que el modelo contempla la iniciación escolar, competencias federadas, detección de talento, academias de clubes profesionales y el eventual acceso a las selecciones nacionales.

Además, resaltó el crecimiento del futbol femenil, al señalar que cuatro de cada diez aficionados son mujeres, lo que refleja un mayor interés y participación de este sector en el deporte.

Como parte de los avances, informó que la Copa Escolar organizada en alianza con la FIFA, la Secretaría de Educación Pública y la Conade crecerá de 6 mil a más de 28 mil escuelas participantes para 2026, mientras que el número de estudiantes involucrados aumentará de 120 mil a más de 1.1 millones en todo el país.

Agregó que el programa tendrá cobertura en las 32 entidades federativas y contará con más de 2 mil entrenadores certificados por la Federación Mexicana de Futbol.

Asimismo, destacó la creación de una red nacional de detección de talento que opera tanto en México como en Estados Unidos. De acuerdo con las cifras presentadas, más de 11 mil jugadoras y jugadores han sido observados, lo que ha derivado en 315 invitaciones a pruebas con clubes profesionales y 97 convocatorias a selecciones nacionales.

El comisionado subrayó que los clubes profesionales han fortalecido sus estructuras de formación mediante programas de becas deportivas y académicas para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios mientras desarrollan su carrera futbolística. A ello, se suman cerca de 290 equipos de Liga Premier y Tercera División Profesional distribuidos en todo el país, con casi 16 mil jugadores en formación.

“Esto no sólo es formar futbolistas, es formar disciplina, valores y comunidad”, expresó Arriola, al señalar que el deporte también constituye una herramienta para alejar a niñas, niños y jóvenes de contextos de violencia y riesgo. Añadió que el legado del Mundial 2026 debe trascender los estadios y reflejarse en oportunidades reales de desarrollo para las nuevas generaciones.

Reiteró el compromiso de la Federación Mexicana de Futbol y de los clubes para consolidar un sistema nacional de formación que permita que el futbol siga siendo una herramienta de integración social.

"Cuando una niña o un niño encuentra oportunidades en el deporte, gana una familia, gana una comunidad y gana México”, concluyó.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, destacó que la Copa Mundial de Futbol 2026 coloca nuevamente a México en el centro de la atención internacional y subrayó que el país hará historia al convertirse en la primera nación en albergar por tercera ocasión una justa mundialista.

El titular de la Conade señaló que el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar el acceso al deporte busca que más menores tengan oportunidades de desarrollo a través del futbol.

Destacó que la coordinación entre la Conade, la Federación Mexicana de Futbol y los clubes profesionales permitirá fortalecer las rutas de formación y detección de talento desde edades tempranas.