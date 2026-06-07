La última vez que la Selección Mexicana jugó en el Estadio Azteca, hoy llamado Ciudad de México, no se vivió la mejor conexión con su afición. Abucheos, polémicos gritos y un rechazo que reflejó hartazgo por parte de la gente.

Ese partido fue el empate sin goles frente a Portugal. Casi tres meses después, el Tricolor regresa al Coloso de Santa Úrsula para inaugurar la Copa del Mundo 2026.

“Claro que el público te va a exigir, pero el privilegio de tener la presión lo tienen pocos; hay que disfrutarla”, lanza Enrique Borja en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Para el histórico exdelantero, los reclamos y exigencia de la afición están justificados y asegura, están en su derecho de manifestar su descontento por lo que arrastra el futbol mexicano desde Qatar 2022.

“Pasa porque esto es público, porque a veces la gente no está contenta, no solamente por lo que pasa sino por todo lo que ya pasó. No pasamos en Qatar y ha habido cambios de directivos, de técnicos, de jugadores, partidos perdidos… es parte del futbol, pero ten la certeza de que la afición mexicana es muy fiel, apoya muchísimo, pero claro que tiene el derecho de quejarse por lo mismo, porque se identifica con los jugadores”, explicó el exgoleador del América.

Mucho se habla de la posibilidad que tiene México de hacer historia y el argumento pasa en la localía nacional. Para el también exdirectivo el Estadio Ciudad de México debe pesar.

“Hacer historia es llegar a donde nunca hemos llegado y ojalá que lleguemos. Tenemos una ventaja, ahora jugaremos en casa y si avanzan, volverán a jugar en el Azteca. México debe entenderlo para tener el apoyo de su público y eso es maravilloso”, concluyó.

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