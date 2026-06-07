De los 26 elegidos por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo, cinco son jugadores no nacidos en México; sin embargo, escogieron al Tricolor por corazón y, ante la ley, son mexicanos.

Obed Vargas y Brian Gutiérrez, nacidos en Alaska y Chicago, respectivamente, son mexicanos por sus padres; Julián Quiñones (Colombia), Álvaro Fidalgo (España) y Santiago Giménez (Argentina), son los naturalizados de esta Selección.

Enrique Borja, exfutbolista y exdirectivo, pide parar la crítica a los no nacidos en México.

“Cuando tú ya eres seleccionado nacional, si cumples los requisitos para estar en la Selección... Ya no nos estemos preocupando por lo demás, porque la pelota no te pide acta de nacimiento, no te pide pasaporte, no te pide cuenta bancaria, te pide que juegues bien y nada más”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Para el legendario exgoleador, el compromiso y la identidad no pasan por si nacieron en México. Él vislumbra ganas de trascender y ve que son futbolistas aptos para estar en la Selección Nacional.

“Con base en su juego, ya vamos a criticarlos, alabarlos o exigirles como mexicanos, porque ya están aptos. Cualquiera que esté en la Selección Nacional va a tener una exigencia. El grupo que eligió Javier es la Selección y punto”, aseveró.

El caso de Giménez podría ser el más distinto entre todas las peculiaridades. Nació en Buenos Aires, es hijo de padres argentinos; sin embargo, vive en México desde los dos años de edad y su formación fue siempre en suelo tricolor.

El hoy equipo de Aguirre nunca había presentado tantos casos así, pero cada vez importa menos.

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