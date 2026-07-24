La venta de mercancía con la leyenda “Latina Power” en una tienda del Instituto Smithsonian se convirtió en el nuevo foco de una discusión entre legisladores republicanos y defensores de la representación cultural en Estados Unidos.

El representante republicano Brandon Gill cuestionó, el martes 21 de julio, durante una sesión en el Congreso que museos nacionales, sostenidos con recursos públicos, ofrezcan artículos con mensajes asociados a causas identitarias. El legislador de Texas preguntó a funcionarios del Smithsonian si este tipo de productos son compatibles con la supuesta neutralidad que deben mantener las instituciones culturales del país.

El cuestionamiento ocurrió en una audiencia de la Cámara de Representantes dedicada a revisar el contenido de los museos del Smithsonian, organismo que en los últimos meses ha sido señalado por sectores conservadores de impulsar perspectivas relacionadas con diversidad e inclusión dentro de sus exhibiciones y programas.

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Ante las críticas, autoridades del Smithsonian como Anthea M. Hartig, directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense, explicaron que los artículos disponibles en sus tiendas están relacionados con las temáticas de sus recintos y con los intereses de sus visitantes. Añadieron que la venta de una gorra con esa frase no implica que la institución adopte una postura política determinada.

“Latina Power” es un lema utilizado por integrantes de la comunidad latina, creadoras y organizaciones culturales para expresar orgullo por sus raíces y destacar el papel de las mujeres latinas en la sociedad estadounidense. No corresponde a un movimiento formal ni a una agrupación específica.

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El debate provocó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunas personas compartieron fotografías con productos que llevan la frase y defendieron su valor como símbolo de identidad, otras respaldaron la postura del congresista y consideraron que este tipo de mensajes no deberían aparecer en espacios vinculados al gobierno.

I asked the Director of the National Museum of American History if it was appropriate for the Smithsonian Institution to sell "Latina power" merchandise. pic.twitter.com/BjZg5xmIfS — Brandon Gill (@realBrandonGill) July 21, 2026

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gs/bmc