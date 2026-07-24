[Publicidad]
La alcaldía Benito Juárez destacó que, de acuerdo con los datos publicados hoy en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, la demarcación se mantiene como la más segura de la Ciudad de México y de la Megalópolis.
Luego de la publicación de la ENSU, la alcaldía dijo que suma 23 trimestres continuos en primer lugar en la percepción de inseguridad más baja, entre las alcaldías de la capital del país.
Se aseguró que estas cifras son resultado de la estrategia de “Orden y Seguridad” implementada por el alcalde, Luis Mendoza, quien afirmó que se trata de resultados del trabajo de los policías del programa Blindar BJ360°.
“Hoy el INEGI ubica a Benito Juárez como la alcaldía más segura de la Megalópolis, esto es un logro conjunto que merece ser reconocido, porque ser los números uno en seguridad se debe al enorme compromiso que nuestros elementos de Blindar BJ360° ponen día a día para protegernos. Más allá de cifras, esta encuesta muestra que cuando hay un esfuerzo coordinado, la ciudadanía lo reconoce”.
Lee también Hallan cuerpo abandonado entre puestos del tianguis de Tepito; detienen a un presunto implicado
A través de un comunicado, la demarcación señaló que desde que se comenzó a realizar la ENSU, en septiembre de 2019, la Benito Juárez ha tenido un aumento de 36.3 puntos porcentuales, pasando de 46.3 a 82.6 %.
[Publicidad]
Señaló que la administración de Luis Mendoza ha realizado una inversión para reforzar el parque vehicular de Blindar BJ360°, para robustecer los trabajos de vigilancia y protección civil.
También reconoció que la alcaldía se encuentra entre los 5 municipios con menor percepción de inseguridad a nivel nacional gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
JACL
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Atlante está de regreso y así lo vivió su afición en el Estadio Azteca
Universal Deportes
República Dominicana inaugura los Juegos Centroamericanos y del Caribe; México competirá por el dominio de medallas
Mundo
Meta abandona pacto global de energía renovable; apuesta por centros de datos con gas natural
Universal Deportes
Joel Huiqui sueña en grande con Cruz Azul: “El objetivo es crear un equipo de época”
Al día
Ecatepec sale del top 10 de municipios más inseguros de México
Fútbol
¿Dónde ver Tijuana vs León EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Atlante vs América EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX
Espectáculos
Reviven video de famosa influencer que asegura que alcanzó la fama gracias a un pacto diabólico