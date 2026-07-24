La alcaldía Benito Juárez destacó que, de acuerdo con los datos publicados hoy en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, la demarcación se mantiene como la más segura de la Ciudad de México y de la Megalópolis.

Luego de la publicación de la ENSU, la alcaldía dijo que suma 23 trimestres continuos en primer lugar en la percepción de inseguridad más baja, entre las alcaldías de la capital del país.

Se aseguró que estas cifras son resultado de la estrategia de “Orden y Seguridad” implementada por el alcalde, Luis Mendoza, quien afirmó que se trata de resultados del trabajo de los policías del programa Blindar BJ360°.

El alcalde, Luis Mendoza, quien afirmó que se trata de resultados del trabajo de los policías del programa Blindar BJ360°. | Foto: Especial.

“Hoy el INEGI ubica a Benito Juárez como la alcaldía más segura de la Megalópolis, esto es un logro conjunto que merece ser reconocido, porque ser los números uno en seguridad se debe al enorme compromiso que nuestros elementos de Blindar BJ360° ponen día a día para protegernos. Más allá de cifras, esta encuesta muestra que cuando hay un esfuerzo coordinado, la ciudadanía lo reconoce”.

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A través de un comunicado, la demarcación señaló que desde que se comenzó a realizar la ENSU, en septiembre de 2019, la Benito Juárez ha tenido un aumento de 36.3 puntos porcentuales, pasando de 46.3 a 82.6 %.

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La alcaldía se encuentra entre los 5 municipios con menor percepción de inseguridad a nivel nacional. | Foto: Especial.

Señaló que la administración de Luis Mendoza ha realizado una inversión para reforzar el parque vehicular de Blindar BJ360°, para robustecer los trabajos de vigilancia y protección civil.

También reconoció que la alcaldía se encuentra entre los 5 municipios con menor percepción de inseguridad a nivel nacional gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

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