Metrópoli | 24-07-26 | 03:08 |

Ante la protesta de vecinos de la colonia Del Valle por el presunto intento de despojo de un predio, la alcaldía Benito Juárez solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esclarecer este conflicto entre particulares.

En un comunicado, la demarcación reiteró su compromiso con el respeto al Estado de derecho, legalidad y protección del patrimonio vecinal y remarcó que en la alcaldía no se permitirá que, al margen de la ley, personas o grupos busquen apropiarse de espacios o inmuebles que no les pertenecen.

“La alcaldía Benito Juárez no es una instancia ni persecutora, ni investigadora, eso corresponde a la Fiscalía y por eso creemos que por el bien de las y los vecinos (...), la Fiscalía de manera pronta y expedita emita una resolución al respecto para poder proceder conforme a derecho”, destacó Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía.

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