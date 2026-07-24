Universal Deportes | 24-07-26 | 20:39 |

Este viernes, 24 de julio, Tijuana y León se medirán en el Estadio Caliente, durante la Jornada 2 del .

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido.

Universal Deportes 08:08 PM

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el duelo?

21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One. 

Universal Deportes 08:25 PM

Alineación de León confirmada para el partido.

Universal Deportes 08:23 PM

Alineación de Tijuana para el partido.

Tijuana vs León | Las acciones más destacadas del partido

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