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Este viernes, 24 de julio, Tijuana y León se medirán en el Estadio Caliente, durante la Jornada 2 del Apertura 2026.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido.
Universal Deportes 08:08 PM
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el duelo?
21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
Universal Deportes 08:25 PM
Alineación de León confirmada para el partido.
Universal Deportes 08:23 PM
Alineación de Tijuana para el partido.
Tijuana vs León | Las acciones más destacadas del partido
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