Este viernes, 24 de julio, Tijuana y León se medirán en el Estadio Caliente, durante la Jornada 2 del Apertura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido.

Universal Deportes 08:08 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el duelo? 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.

Universal Deportes 08:25 PM Alineación de León confirmada para el partido.

Universal Deportes 08:23 PM Alineación de Tijuana para el partido.

El XI Xoloitzcuintle que salta a la cancha para enfrentar a León



¡Con todo, Perros! 🐕❤️🖤#DeLaFronteraPalMundo pic.twitter.com/RusJkQWoa7 — Xolos (@Xolos) July 25, 2026

Tijuana vs León | Las acciones más destacadas del partido