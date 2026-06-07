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El partido de Raúl Jiménez frente a Serbia no fue el mejor; el atacante del Fulham está en un bache, pero por fortuna, se reencontró con el gol.
Hizo uno de los cinco tantos en la victoria tricolor, que, a su vez, significó su primero en 2026. Aún con el bajón de juego, para muchos debe ser el titular en el Mundial.
Y una de esas voces es la de un histórico. Para Enrique Borja, mundialista con México en 1996 y 1970, Raúl debe ser el ‘9’ titular del conjunto mexicano.
“Ese es un problema que deberá solucionar mi querido Javier y Rafael [Márquez] que decide quién juega y quién no. Raúl hoy por hoy es el delantero titular por lo que ha demostrado y lo que es”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.
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Santiago Giménez, Guillermo Martínez y Armando González son las otras opciones que tiene el Vasco, jugadores que, para Borja, deben estar preparados sean o no titulares.
“La Selección llama al jugador no el jugador a la Selección, y ellos deben estar preparados para lo que venga”, aseveró.
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