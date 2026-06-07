Universal Deportes | 07-06-26 | 06:56 | Actualizada | 07-06-26 | 06:56 |

El partido de Raúl Jiménez frente a Serbia no fue el mejor; el atacante del Fulham está en un bache, pero por fortuna, .

Hizo uno de los cinco tantos en la victoria tricolor, que, a su vez, significó su primero en 2026. Aún con el bajón de juego, para muchos debe ser el titular en el Mundial.

Y una de esas voces es la de un histórico. Para Enrique Borja, mundialista con México en 1996 y 1970, Raúl debe ser el ‘9’ titular del conjunto mexicano.

“Ese es un problema que deberá solucionar mi querido Javier y Rafael [Márquez] que decide quién juega y quién no. Raúl hoy por hoy es el delantero titular por lo que ha demostrado y lo que es”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también

Raúl Jiménez quiere ser el máximo goleador de la Selección Mexicana y romper su maldición en Mundiales / FOTO: Imago7
Raúl Jiménez quiere ser el máximo goleador de la Selección Mexicana y romper su maldición en Mundiales / FOTO: Imago7

Santiago Giménez, Guillermo Martínez y Armando González son las otras opciones que tiene el Vasco, jugadores que, para Borja, deben estar preparados sean o no titulares.

“La Selección llama al jugador no el jugador a la Selección, y ellos deben estar preparados para lo que venga”, aseveró.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]