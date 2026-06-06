La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está cada vez más cerca de comenzar.

En menos de cinco días, el balón rodará en el estadio Banorte durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El jueves 11 de junio, el Tricolor y los Bafana Bafana serán los primeros en disputar un juego del próximo Mundial.

Con dicho encuentro, iniciará la edición número 23 del torneo de selecciones más importante del orbe.

Ese mismo día, se jugará otro encuentro de la justa mundialista, que también será parte del Grupo A.

En Guadalajara, Corea del Sur y Chequia se estarán enfrentando con el objetivo de arrancar con el pie derecho su aventura en el certamen veraniego.

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Los surcoreanos y los checos medirán fuerzas en el estadio Akron, que durante la Copa del Mundo pasará a llamarse estadio Guadalajara.

Este será uno de los encuentros que albergará la casa de las Chivas en el Mundial.

Cabe señalar que todos los juegos que se llevarán a cabo en la Perla Tapatía serán de fase de grupos.

En total, el inmueble del Rebaño recibirá a siete selecciones de cinco confederaciones. Incluso, México jugará uno de sus duelos ahí.

El primer compromiso será el ya mencionado entre Corea del Sur y Chequia.

Mientras que el último será un auténtico partidazo, entre dos campeones del mundo, por lo que las expectativas son bastantes altas.

Guadalajara ya está lista para ser anfitriona de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. En pocos días, el sueño de ser mundialista será una realidad.

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¿Cuándo y cuáles serán los partidos que se jugarán en Guadalajara?

Corea del Sur vs Chequia

Fecha: Jueves 11 de junio

Hora: 20:00

México vs Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio

Hora: 19:00

Colombia vs Congo

Fecha: Martes 11 de junio

Hora: 20:00