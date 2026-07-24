Como parte del llamado a revisión del modelo Volvo EX30 para algunas unidades comercializadas en el mercado mexicano correspondientes a los años modelo 2024 y 2025, Volvo Car México informó que ya se encuentra disponible la medida correctiva para las unidades involucradas en esta campaña de servicio.

La solución consiste en la revisión del sistema de batería y, en caso de ser necesario, el reemplazo de los módulos involucrados.

Esta revisión y cambio se realizará sin costo para los clientes.

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Volvo indicó que los usuarios con unidades involucradas en este llamado a revisión podrán programar su cita exclusivamente a través del Centro de Soluciones Volvo (centrodesoluciones.mx), donde podrán seleccionar el distribuidor autorizado y agendar la fecha disponible que mejor se adapte a sus necesidades.

Mientras la revisión no haya sido realizada, se solicita a los clientes mantener el nivel máximo de carga de la batería en 70%, como medida preventiva.

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Una vez concluida la intervención correspondiente, el vehículo podrá utilizarse con la carga completa.

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Volvo Car México puso a disposición el número telefónico 968 6586 donde los clientes recibirán orientación.

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Desde febrero, Volvo emitió el aviso de seguridad R10363 correspondiente a un llamado a revisión para ciertas unidades del modelo EX30 en versiones single motor extended range y twin motor performance.

Lo anterior debido a que en algunos casos algunas unidades presentaban un incremento de temperatura cuando el nivel de carga es elevado. Aunque en México no se ha registrado ningún caso.

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gs/mcc