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En el primer trimestre, se comercializaron 25 mil 003 , un 21.6% más respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de (EMA).

En el trimestre se sumaron las ventas de las marcas GAC y Geely.

Las automotrices afiliadas a la EMA ofrecen más de 110 modelos de y 60 modelos de híbridos conectables y de rango extendido.

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"Existen retos, volatilidad e incertidumbre provocada por conflictos y , pero hay una realidad incontrovertible: cada vez más mexicanos se suman a la adopción de vehículos de nuevas tecnologías", comentó Eugenio Grandio, presidente de EMA.

“Cuantas más marcas se sumen a este reporte, la imagen del será aún más realista. Con más marcas y modelos disponibles para los consumidores, ganamos como mercado en acceso a mejor tecnología y una mayor reducción de emisiones”, agregó Grandio.

Asimismo, en el primer trimestre, la red de recarga pública creció 24.6%, al pasar de 3 mil 514 posiciones a 4 mil 378 puntos de conexión.

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Mientras que la red privada alcanzó 55 mil 224 posiciones, un crecimiento anual de 25.7%.

En cuanto a las estaciones de infraestructura de carga rápida, además de un mayor número de ubicaciones, que aumentaron 14%, también el número de conectores alrededor de 25%.

En suma, más estaciones ofrecen mayores potencias de carga y más conexiones simultáneas que permiten reducir tiempos de espera y hacer más eficiente la experiencia de recarga.

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"Al consumidor mexicano le gusta cargar en casa cuando es posible; en la Asociación nos da mucho orgullo ver que, desde junio de 2024 a la fecha, la red de recarga pública ha crecido casi un 40%", expresó el líder de EMA.

En cuanto a financiamiento para la compra de que se utilizan para el servicio de a través de aplicaciones móviles, sumaron 2 mil 218 créditos en el primer trimestre.

Con ese dato, el número de financiamientos históricos llega casi a 20 mil.

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"Los vehículos de transporte por aplicación generan un efecto multiplicador para la de las nuevas tecnologías y esto solo ocurre gracias a la combinación de un modelo económico más beneficioso para los, así como el acceso a más modelos y a la conveniencia de tener mayor disponibilidad de puntos de recarga", agregó Grandio.

Al cierre del primer trimestre, los vehículos eléctricos de transporte por aplicación de empresas miembros de EMA realizaron 5.8 millones de viajes, equivalentes a un recorrido de 62.8 millones de kilómetros con cero emisiones.

EMA integra a las marcas Auteco, BYD, GAC, Geely, JAC, , Volvo y Zeekr / Lynk & Co.

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