Viajar en transporte público tiene sus retos, sobre todo durante la temporada de calor en la que, actividades diarias como el transbordo y la espera del metro, puede resultar en una experiencia poco agradable.

Contar con gadgets especializados como ventiladores de mano pueden hacer la diferencia entre un traslado con un poco más de comodidad, sin agregar peso extra a la mochila o el bolso.

La espera en lugares poco ventilados puede traer consecuencias al bienestar. Foto: iStock

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Ventiladores de mano, un gadget para los días de calor

Viajar en espacios con poca ventilación no sólo incrementa significativamente el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias, sino que la falta de oxígeno y el exceso de CO 2 puede provocar mareos y fatiga.

Además, exponerse durante tiempo prolongado a altas temperaturas propicia afectaciones como la deshidratación e incluso golpes de calor, caracterizados por piel caliente y seca, confusión, taquicardia y riesgo de fallo multiorgánico.

Respecto a ello, señala la Organización Mundial de la Salud que, en algunos casos, la sobrecarga a la que se ve sometido el organismo al intentar enfriarse también afecta al corazón y los riñones, agravando los riesgos para la salud como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Lugares concurridos y con poca ventilación puede hacer que se perciba más calor. Foto: Freepik

Por otro lado, para determinados sectores de la población, como mujeres en la menopausia, las temperaturas altas y la baja ventilación, añade el portal especializado Blue Health, se asocian con bochornos más intensos y frecuentes, a menudo acompañados de sudoración abundante incluso en reposo.

Si bien evitar este tipo de condiciones en el transporte público puede resultar imposible, una forma sencilla de hacer frente al calor son los ventiladores de bolsillo.

¿Dónde comprar un ventilador de bolsillo?

Desde la primavera, según las condiciones climáticas y las circunstancias dentro del transporte, es común encontrar en la vía pública ventiladores de mano y abanicos a la venta.

Pese a comprar estos gadgets en el metro puede permitir salir de un apuro, las plataformas en línea permiten ver mejores opciones, diseños, precios, funcionalidades e incluso, dar una garantía de que no fallaran cuando más se requieran.

Fácil de traer en la mochila o el bolso, son una alternativa para los días calurosos. Foto: iStock

Amazon y Mercado Libre cuentan con una gran variedad según el presupuesto, y en muchas ocasiones se puede recibir el artículo el mismo día en que ha sido comprado.

Ventiladores de mano económicos

Un ventilador de mano es una gran opción para hacer frente al calor en el metro. Foto: iStock

Ventiladores de mano de gama media

Ventiladores de mano de gama alta

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