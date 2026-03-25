La menopausia ha sido, durante generaciones, un capítulo silenciado. Rodeada de mitos y una narrativa centrada exclusivamente en el "final de la fertilidad", se ha descuidado lo más importante: la calidad de vida y el bienestar a largo plazo.

Esta etapa, que representa casi un tercio de la vida de la mujer moderna, ha sido históricamente minimizada por la sociedad y la propia comunidad médica. Entender esta transición no como una enfermedad, sino como una fase biológica gestionable, es el primer paso para vivirla con plenitud y autonomía.

La medicina moderna, respaldada por la evidencia científica y el acompañamiento multidisciplinario del Centro de la Mujer perteneciente al Centro Médico ABC, transforma esta experiencia de un proceso de resignación a uno de empoderamiento y salud preventiva, indica la Dra. Rosalía García Ruiz , ginecóloga y obstetra de la institución.

Los síntomas de la menopausia afectan la vida diaria de muchas mujeres. Foto: Cortesía

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Desmitificando la transición: más allá de los "bochornos"

Técnicamente, la menopausia es el cese de la menstruación tras 12 meses consecutivos de ausencia. Sin embargo, la transición comienza mucho antes con la perimenopausia , un periodo donde las fluctuaciones de estrógenos y progesterona impactan diversos sistemas del cuerpo de manera errática.

Es fundamental comprender que la menopausia no es un evento aislado en los ovarios; es un cambio sistémico que afecta la salud cardiovascular, la densidad ósea, la capacidad cognitiva y el equilibrio emocional. No se trata solo de sofocos, sino de una reconfiguración neuroendocrina que requiere atención profesional.

El peligro de la normalización: "no tienes porqué aguantar"

Un gran obstáculo para la salud femenina es la herencia cultural de la abnegación. Durante décadas, se ha creído que los síntomas son una "carga natural" que la mujer debe soportar con estoicismo. Frases como "es parte de ser mujer" han invalidado el sufrimiento de millones, postergando diagnósticos que cambiarían el pronóstico de salud a futuro.

Es vital romper con la idea de que es normal vivir con malestar. Aguantar los síntomas afecta la productividad, las relaciones e ignora señales de alerta sobre riesgos metabólicos. El insomnio, la fatiga o la depresión perimenopáusica no son "gajes del oficio"; son condiciones tratables.

En el Centro de la Mujer del Centro Médico ABC, la premisa es clara: sufrir no es un requisito biológico. Buscar ayuda es una decisión inteligente de medicina preventiva que garantiza que las próximas décadas sean de alta calidad.

El impacto sistémico del descenso hormonal

Cuando los niveles de estrógeno disminuyen, el cuerpo experimenta cambios profundos que a menudo se atribuyen erróneamente al simple envejecimiento, indica la Dra. García. El estrógeno actúa como una "llave" que abre receptores en el cerebro, el corazón, los huesos y los vasos sanguíneos.

Salud metabólica: la caída estrogénica altera el metabolismo de los lípidos, provocando una redistribución con un aumento de grasa abdominal, que a su vez puede incrementar el riesgo de diabetes tipo 2.

la caída estrogénica altera el metabolismo de los lípidos, provocando una redistribución con un aumento de grasa abdominal, que a su vez puede incrementar el riesgo de diabetes tipo 2. Bienestar psicológico: la irritabilidad, ansiedad y la "niebla mental" (brain fog) son síntomas con base biológica clara. El estrógeno es neuroprotector; su ausencia afecta la regulación de neurotransmisores como la serotonina.

la irritabilidad, ansiedad y la "niebla mental" (brain fog) son síntomas con base biológica clara. El estrógeno es neuroprotector; su ausencia afecta la regulación de neurotransmisores como la serotonina. Salud genitourinaria: el síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) incluye sequedad, ardor e infecciones urinarias recurrentes. A diferencia de los bochornos, el SGM es progresivo si no se trata, afectando la vida sexual y autoestima. Estos temas suelen callarse por tabú, pero tienen solución efectiva con el tratamiento adecuado.

La menopausia tiene aún muchos tabúes. Foto: Freepik

Un enfoque multidisciplinario: la propuesta del Centro de la Mujer

El Centro de la Mujer del Centro Médico ABC ofrece un modelo que rompe con la fragmentación médica. Entiende que cada mujer es un universo distinto, con un historial genético y estilo de vida que dictan un camino único en esta transición.

Diagnóstico de precisión: la base de la seguridad

Antes de cualquier intervención, el centro realiza una evaluación integral:

Perfil hormonal y metabólico: para descartar trastornos de tiroides u otras patologías que mimetizan los síntomas de la menopausia.

para descartar trastornos de tiroides u otras patologías que mimetizan los síntomas de la menopausia. Densitometría ósea: vital para prevenir la osteoporosis, condición silenciosa que acelera su aparición tras la menopausia y puede derivar en fracturas que generan incapacidad. Esta personalización permite maximizar los beneficios —como la protección ósea— mientras que se minimizan los riesgos de manera quirúrgica.

vital para prevenir la osteoporosis, condición silenciosa que acelera su aparición tras la menopausia y puede derivar en fracturas que generan incapacidad. Esta personalización permite maximizar los beneficios —como la protección ósea— mientras que se minimizan los riesgos de manera quirúrgica. Evaluación cardiovascular: el riesgo cardiaco aumenta al perder la protección estrogénica, así como el aumento del colesterol malo; por ello, se realizan evaluaciones coronarias proactivas.

Personalización total del tratamiento

Aquí, el tratamiento no es una receta genérica, sino un "traje a la medida". Se determina la dosis mínima efectiva, la vía de administración más segura y la duración óptima según el perfil clínico. Cada plan es dinámico y se ajusta conforme la paciente evoluciona.

El valor del equipo interdisciplinario

El acompañamiento no termina en el ginecólogo. La menopausia es el momento ideal para una auditoría general de salud. La colaboración con nutricionistas, cardiólogos, endocrinólogos y expertos en salud mental permite un plan de acción 360°.

Esta sinergia es crucial para la seguridad. Si una paciente presenta riesgos específicos (antecedentes de cáncer de mama o eventos trombóticos), el equipo multidisciplinario, en conjunto, garantiza que ningún síntoma se quede sin atención y ningún riesgo sea pasado por alto.

Centro ABC y su apoyo a mujeres en la menopausia. Foto: Cortesía

Opciones de tratamiento: ciencia al servicio del bienestar

Para la Dra. García, uno de los mayores tabúes es el miedo al tratamiento, alimentado por estudios mal interpretados del pasado. Hoy, la evidencia respalda que, para la mayoría de las mujeres, los beneficios de un tratamiento supervisado superan con creces los riesgos.

Terapia de reemplazo hormonal (TRH) y la "ventana de oportunidad"

La ciencia identifica la "ventana de oportunidad": el periodo inicial de la menopausia (dentro de los primeros 10 años) donde la terapia de reemplazo hormonal ofrece máxima protección cardiovascular y ósea.

Las hormonas bioidénticas, que imitan la estructura molecular natural, se administran mediante parches o geles, evitando el paso por el hígado y reduciendo así el riesgo de trombosis frente a las opciones orales.

Precisión clínica: evitando secuelas no deseadas

El miedo a efectos secundarios se gestiona mediante protocolos estrictamente preventivos:

Contraindicaciones: se realiza un tamizaje profundo para excluir pacientes con antecedentes de cáncer de mama estrógeno-dependiente o enfermedad hepática grave.

se realiza un tamizaje profundo para excluir pacientes con antecedentes de cáncer de mama estrógeno-dependiente o enfermedad hepática grave. Balance hormonal: en mujeres con útero, el estrógeno siempre se prescribe con progestágenos para proteger el endometrio y evitar riesgos de hiperplasia.

en mujeres con útero, el estrógeno siempre se prescribe con progestágenos para proteger el endometrio y evitar riesgos de hiperplasia. Monitoreo: el tratamiento requiere revisiones periódicas de las glándulas mamarias, mastografía de alta resolución , ultrasonido de mama y pélvico, así como un estudio de sangre para asegurar una respuesta óptima y segura.

Alternativas no hormonales

Para quienes no pueden o no desean usar hormonas, existen alternativas de vanguardia:

Tratamientos regenerativos: uso de láser de CO2 fraccionado para la atrofia vaginal e incontinencia leve, restaurando el tejido sin hormonas sistémicas.

uso de láser de CO2 fraccionado para la atrofia vaginal e incontinencia leve, restaurando el tejido sin hormonas sistémicas. Suplementación avanzada: fitonutrientes e isoflavonas de alta pureza para controlar síntomas vasomotores bajo supervisión médica.

fitonutrientes e isoflavonas de alta pureza para controlar síntomas vasomotores bajo supervisión médica. Estilo de vida dirigido: programas de entrenamiento de fuerza para combatir la pérdida de músculo (sarcopenia) y planes nutricionales antiinflamatorios.

Una nueva etapa de empoderamiento

La menopausia no es el cierre de la vida activa. Con la atención adecuada, es el inicio de una etapa productiva y liberadora. Al eliminar la carga de los síntomas, la mujer recupera la energía para sus metas personales.

La clave reside en la información veraz y el acceso a especialistas con sensibilidad humana. El Centro de la Mujer del Centro Médico ABC es un refugio donde el tabú se rompe con ciencia y empatía. Recuperar el control sobre el propio cuerpo es el acto más genuino de cuidado personal.

Aguantar los síntomas afecta la productividad y las relaciones. Foto: Cortesía.

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