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El aprovechamiento integral del alga sargazo es la meta de la Red Ecos de Sargazo que coordina desde la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los avances de la Red Ecos de Sargazo, conformada por 155 investigadores de 25 instituciones nacionales y universidades internacionales, se presentaron en una reunión que encabezaron la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, y la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña. 

Entre los proyectos que se dieron a conocer, Lorena  Amaya Delgado, directora del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y  Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) presentó el diseño de una biorrefinería basada en sargazo. Sería autosustentable y podría transformar 20 toneladas de sargazo húmedo por día:  

“Con la propuesta de biorrefinería se podría producir biogás y al menos siete subproductos (laminados, alginatos, fucoidanos, biocarbón, bioetanol, biofertilizantes y bioplásticos). Este modelo promueve la economía circular al reducir los impactos ambientales asociados a la acumulación del alga en zonas costeras y generar 

oportunidades económicas para el Estado de Quintana Roo”, se lee en el boletín que da a conocer los avances de la Red Ecos de Sargazo. 

También se presentaron cuatro acciones que pueden pronosticar la llegada del sargazo a escalas oceánicas y costeras, y los riesgos que esto conlleva. Cuatro ejes, también, centrados también en el impulso de tecnologías de monitoreo, colecta y procesamiento de sargazo: 1) Aprovechamiento sustentable, 2) Sistema de monitoreo y pronóstico, 3) Emisiones y daños a la salud y 4) Biología, biodiversidad e impactos al ecosistema.

Sobre el aprovechamiento sustentable se analizaron los proyectos que permitirían usar el sargazo como materia prima (198 iniciativas aplicables a la industria alimenticia, farmacéutica, energética y de construcción). 

Estrategias que “contribuyen a convertir un problema en una oportunidad y a reducir los riesgos socio ambientales que representan las llegadas masivas de estas macroalgas a las costas del Caribe mexicano”, continúa el documento.  

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