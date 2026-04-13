“Unos 40 minutos tal vez llevo esperando porque pasan tarde y muy llenos”, dijo María, quien tomó la Línea 3 la mañana de este lunes para llegar a su trabajo.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL sobre la línea 3, se observo largas filas de espera de entre 10 y 15 minutos para abordar un tren, además, usuarios señalaron que sus tiempos de traslado se han duplicado; algunos indicaron que sus recorridos alcanzan hasta una hora, cuando normalmente tardaban menos.

Tras la tregua del fin de semana, en la que el servicio operó con relativa normalidad, se prevé que este lunes integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) retomen medidas como el ausentismo y la negativa a laborar horas extras.

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María mencionó que diariamente realiza un recorrido de aproximadamente 20 minutos para llegar a su trabajo; sin embargo, este lunes su trayecto se vio considerablemente afectado por los retrasos y la saturación del servicio. Señaló que, ante esta situación, ha tenido que salir con mayor anticipación para evitar llegar tarde, aunque esto no siempre garantiza un traslado ágil.

“Cada vez es más pesado, ya no sabes ni a qué hora salir para llegar puntual”, expresó, al tiempo que destacó que las condiciones del servicio han empeorado en los últimos días.

Metro CDMX; usuarios reportan esperas de hasta 40 minutos. Foto: Arantxa Meave

July Rodríguez mencionó que de Potrero a Miguel Ángel de Quevedo realizó 50 minutos de trayecto y otros 20 minutos adicionales para poder ingresar a un vagón que se encontraba completamente lleno.

Comentó que, en condiciones normales, su recorrido no superaba los 23 minutos.

“Ya desde que empezaron con el paro ya hago mucho más del doble”, señaló.

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Apuntó que ha considerado otras alternativas de transporte para llegar a su trabajo; sin embargo, indicó que usar automóvil o solicitar un servicio por aplicación resulta demasiado costoso y, en ocasiones, más tardado debido al tráfico.

Gustavo, quien abordó el Metro en la estación Zapata con dirección a Universidad para asistir a clases, mencionó que llegó 20 minutos tarde a su primera clase de las 8:00 de la mañana.

Explicó que calculó su tiempo habitual de traslado, pero la espera se duplicó debido a la falta de trenes.

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“Yo creo que, normalmente, ¿cuánto me puedo hacer? Diez minutos y ya es exagerado, pero ahora sí fueron como 25 o un poco más”, comentó.

El estudiante agregó que este era su primer día de clases después del periodo vacacional, por lo que la situación le generó preocupación al no poder llegar a tiempo.

Indicó que, aunque intentó prever cualquier contratiempo, no esperaba retrasos tan prolongados desde temprano.

“Sí te estresa porque quieres empezar bien y desde el primer día ya vas tarde” mencionó.

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