Tras el término de las vacaciones, este lunes se prevé el regreso a clases de la mayoría de los estudiantes en la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo vial con 14 mil policías. Desde las 06:00 horas, los uniformados vigilarán el retorno de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas.

También estarán apoyados con mil 367 vehículos oficiales, 15 motocicletas, cinco grúas, 25 ambulancias, 12 motoambulancias del ERUM y tres aeronaves del Agrupamiento Cóndores, que sobrevolarán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.