Metrópoli | 29-05-26 | 15:34 | Actualizada | 29-05-26 | 15:34 |

Un juez de control vinculó a proceso a Víctor "N" por el en agravio de un comerciante en la alcaldía Cuauhtémoc; el procesado se identificaba como integrante de un .

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de , por lo que llevará su proceso en prisión y se fijó el plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que un sujeto que decía ser integrante de un grupo criminal habría exigido dinero al dueño de un puesto de comida informal, el pasado 15 de mayo.

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El presunto extorsionador le exigió cinco mil pesos por “derecho de piso”, bajo la amenaza de incendiar su negocio y causarle daño.

A raíz de la denuncia del vendedor de alimentos, policías de investigación de la FGJ desplegaron un operativo y el pasado 22 de mayo capturaron a Víctor, cuando al parecer recibía dinero de la víctima.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público y durante la audiencia, celebrada el jueves 28 de mayo, fue vinculado a proceso.

vr/cr

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