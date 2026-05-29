En el marco de la conferencia magistral “Camino al Mundial 2026: Impacto económico y oportunidades para México” impartida en el Senado de la República, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Mikel Arriola, aseguró que el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, a celebrarse el próximo 11 de junio, será presenciado por más de 6 billones de personas.

“El día 11 de junio a México lo van a ver 6 billones de personas, es la inauguración, más de la mitad de la población mundial que son 8 y pico billones, aquí van a estar los ojos de 6 billones de personas, porque el partido más visto del mundial es la inauguración, ni la final, entonces estemos muy orgullosos de ser mexicanos porque vamos a ser el ombligo del mundo en unos pocos días”, explicó.

Expuso ante senadores que entre los beneficios para nuestro país está la derrama total que dejará la justa deportiva para México, la cual ascenderá a los 3 mil millones de dólares.

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Comentó que la Selección Mexicana de Futbol usará el tercer uniforme, el de color negro para el segundo partido de la etapa de grupos con su similar de Corea del Sur, durante el Mundial de Fútbol.

“Esta camiseta de la piedra del sol, pues una camiseta muy significativa, el propio lunes irán los seleccionados al Museo de Antropología a ver la piedra del sol a que les expliquen a los antropólogos qué significa traer en esto en el pecho y en el alma. ¡Ah bueno!, aquí está la camiseta negra que es una camiseta con la que vamos a jugar el partido contra Corea (del Sur), es una camiseta que les haremos llegar al resto de los senadores”, apuntó.

Recordó que la inauguración principal y el primer partido de la Copa del Mundo se llevarán a cabo el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial y el primer encuentro enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica.

El espectáculo inaugural en el país se centrará en la cultura nacional, con una identidad visual inspirada en el tradicional papel picado. El evento contará con la participación de talentos indígenas, artistas folclóricos y un gran elenco musical.

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