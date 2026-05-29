A partir del próximo lunes 1 de junio estará disponible para consulta pública el portal interactivo de transparencia de las obras que se han realizado en la Ciudad de México, en el marco de la Copa del Mundo 2026.

La información estará disponible al público en la siguiente liga de Internet: http://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx, en donde se podrá acceder a información desagregada sobre más de 2 mil obras que se han ejecutado, por ejemplo, los montos que se han invertido e imágenes de estos proyectos.

En total, la administración capitalina ha destinado más de 23 mil millones de pesos en distintas obras en el contexto de la justa deportiva, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aunque reiteró no se destinó “ni un sólo peso” en obras que desaparecerán tras el Mundial, sino que serán permanentes.

Entre las obras que se transparentarán a través de esta plataforma destacan el Parque Elevado y la ciclovía de la Calzada de Tlalpan. Foto: Karla Guerrero / El Universal

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Además, afirmó que esta plataforma por ahora será para las obras del Mundial, pero tras la justa deportiva se irá nutriendo con información de otras obras.

Al presentar la plataforma, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aseveró que este ejercicio —que se realizó en conjunto con la Contraloría General y BID— no sustituye otros mecanismos de transparencia de la administración capitalina ni exime a nadie de cumplir con sus obligaciones al respecto.

Entre las obras que se transparentarán a través de esta plataforma destacan 634 obras de agua y drenaje; la rehabilitación de 316 canchas de futbol en las 16 alcaldías; así como las obras del Parque Elevado y la ciclovía de la Calzada de Tlalpan. Precisó que el subtotal de obras que aparecerán en la plataforma asciende a 2 mil 241.

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“Cada uno de los proyectos tiene su ficha en donde indica la fuente de financiamiento, cuánto es el monto total de inversión, qué proporción representa cada uno de estos e incluye también fotografías en donde se puede ver digamos la inversión ya materializada”, indicó.

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