Habrá un nuevo campeón masculino en el Abierto de Francia después de que Novak Djokovic siguió a Jannik Sinner al quedar eliminado en Roland Garros el viernes en un duelo de cinco sets.

El adolescente brasileño Joao Fonseca venció al ganador de 24 títulos de Grand Slam Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 en la tercera ronda para que continuaran las sorpresas de torneo. El jueves el número 1 Sinner —subcampeón del año pasado— perdió ante el 56to del ranking, el argentino Juan Manuel Cerundolo.

“Diez minutos después del partido pude darme cuenta un poco de lo que hice, de lo que logré”, dijo Fonseca, de 19 años. “Qué difícil fue y qué increíble fue para mí”.

La más reciente búsqueda de Novak Djokovic para incrementar su récord a 25 títulos de Grand Slam terminó y fue apenas la segunda vez que sucumbe después de ir arriba por dos sets, y la otra también ocurrió en París en 2010.

Junto con los veteranos Marin Cilic y Stan Wawrinka, todos los ganadores de majors en el cuadro masculino están fuera, lo que garantiza que un nuevo par de manos levantará el trofeo de la Coupe des Mousquetaires el 7 de junio en la cancha Philippe-Chatrier.

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Novak Djokovic en Roland Garros - Foto: AP

“Por supuesto, con Jannik y Djokovic fuera , hay más chances”, dijo Fonseca, quien a continuación enfrentará al dos veces subcampeón Casper Ruud, que venció por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (4), 7-5 a Tommy Paul.

El serbio de 39 años se fue apagando a medida que la cancha se volvió más lenta con el fresco de la noche.

“Duro para mí perder”, dijo Djokovic. “ Apenas me sostenía sobre las piernas hacia el final del encuentro”.

En el último juego, Djokovic tuvo un punto de quiebre para ponerse 6-6, pero Fonseca cerró su servicio con tres aces consecutivos y se convirtió en el primer adolescente en vencer a Djokovic en un torneo de Grand Slam.

Joao Fonseca en Roland Garros, después de derrotar a Novak Djokovic - Foto: AP

“Simplemente disfruté estar en la cancha y fue un placer. Es la primera vez que entro a la cancha contra él”, dijo Fonseca. “Todavía pensamos que tiene 20. Al final del partido creo que él estaba en mejor forma que yo, es una locura”.

Fonseca felicitó a su madre —que se encontraba entre el público— por su cumpleaños y agradeció a todos los brasileños presentes.

Djokovic duda

Esto no fue una sorpresa tan grande como la derrota de Sinner porque Djokovic llegó a París entre dudas.

Después de perder la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz, una lesión en el hombro limitó su preparación en arcilla a un solo partido competitivo y Djokovic sufrió durante al menos tres horas en cada una de sus dos rondas previas antes de enfrentar toda la furia de la potente derecha de Fonseca.

“Teniendo todo en cuenta y todas las circunstancias, creo que el nivel fue realmente bueno", dijo Djokovic, cuyo último título grande fue el Abierto de Estados Unidos de 2024.

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Novak Djokovic en Roland Garros, durante su duelo contra Joao Fonseca - Foto: AFP

El calor que afectó a Sinner también alcanzó a Djokovic, quien se aplicó bolsas de hielo a ambos lados del rostro durante los cambios de lado. En un momento, Djokovic le respondió de mala manera a un camarógrafo de televisión por acercarse demasiado a su cara.

Para el quinto set no pudo ocultar su fatiga: se encorvó sobre los paneles publicitarios, con los antebrazos colgando; se dejó caer en su silla con una toalla sobre la cabeza; se sujetó la cabeza con las manos.