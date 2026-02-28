Acapulco.— Existe una esperanza para el tenis latinoamericano. Entre los 100 mejores jugadores a nivel mundial, 11 son originarios de la región; de ellos, nueve son argentinos, país que vio crecer a Juan Martín del Potro, en la ciudad de Tandil. Leyenda que alcanzó uno de sus puntos máximos en 2009, con el trofeo del US Open.

Sin embargo, el camino para ningún deportista es sencillo. La Torre de Tandil escribió su nombre con una resiliencia que, en sus palabras, distingue a los tenistas latinos. Más aún porque sus condiciones no son las mismas que las de atletas europeos.

“Al venir de Latinoamérica y no tener las facilidades que pueden tener los tenistas europeos o de otras federaciones, nosotros tenemos que sacar un poco más de amor propio, trabajo y dedicación. Eso nos hace competitivos y lograr cosas que tal vez uno cree difícil, porque no tenemos las facilidades”, aseveró.

Aun así, Del Potro ve potencial en las nuevas generaciones del tenis latinoamericano. No sólo de Argentina, con la presencia de figuras como Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry en el Top 50 del circuito profesional, también vislumbra el talento de Chile y Brasil. Incluso, como embajador del Abierto Mexicano de Tenis en su edición de 2026, ve un futuro para este país.

“Lo veo bien. Hay muchísimos argentinos en el Top 100. Igual veo a muchos mexicanos, chilenos y brasileños con mucho potencial. Siempre el tenis latino está ahí”, concluyó.