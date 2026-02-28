Acapulco.— Tardó ocho años en regresar a México, pero desde el primer minuto se sintió arropado por el cariño de los aficionados. En 2018, el Abierto Mexicano de Tenis dejó como recuerdo aquella postal de Juan Martín del Potro con un sombrero de mariachi y el Guaje de Plata entre sus manos. Este año, el legendario extenista volvió, no como campeón, sino como embajador del torneo.

“Me hacen sentir muy querido. Estoy muy feliz de regresar después de 2018 y ver el torneo de otra manera. Observar la forma en la que creció y la evolución de todo. Me da mucha felicidad por todos mis amigos mexicanos”, compartió, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El título que la Torre de Tandil levantó en Acapulco fue el penúltimo de su carrera. Dos semanas después, bajo la noche californiana, conquistó su único Masters 1000, en Indian Wells. Sin embargo, las lesiones lo orillaron a un retiro forzoso en 2022.

“Me toca vivir otra vida fuera del tenis y disfrutar de todas las cosas que siempre teníamos que dejar de lado como jugador activo. Ahora tenemos la oportunidad de llevarlas a cabo. Voy aprendiendo diferentes cosas de la vida real y, cuando nosotros estamos compitiendo, es como estar en una burbuja donde no son tan comunes las cosas que nos pasan, pero disfruto mucho de mi rol en este momento”, reconoció.