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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 09:24 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:24 AM
"Ya trajeron a otra diputada española, por cierto, está genial [...] tener que traer a una diputada española para hablar de la soberanía nacional está un poco kafquiano", critica la Presidenta sobre la oposición.
Nación 09:21 AM
Claudia Sheinbaum menciona que tras enterarse que una encuesta asegura que los jóvenes mexicanos son quienes más usan el celular, envió el dato a Abraham Carro, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, para tomarlo en cuenta y que los jóvenes no pasen tanto tiempo frente a pantallas.
Nación 09:11 AM
Nación 08:51 AM
Sheinbaum recuerda cuando el expresidente Vicente Fox pidió que los programas sociales para adultos mayores se eliminaran. "Hay que irlo poco a poco recordando, haciendo memoria", indica.
Nación 08:45 AM
Al ser cuestionada sobre los funcionarios detenidos en el Operativo Enjambre, la Presidenta dice que debe informar la Fiscalía General de la República; aclara que no hay vigilancia sobre cada funcionario sino que se que se deriva de denuncias ciudadanas.
Afirma que México mantiene su apoyo a Cuba mediante el programa Sembrando Vida, además de señalar que el país ha servido como punto de concentración de insumos enviados por otras naciones para facilitar su traslado a la isla.
"Recientemente hubo envío también de alimentos, principalmente, y algunos insumos, y participó Uruguay. Uruguay envió leche. Entonces Uruguay lo envió a México y de México se llenó el barco y llegó a Cuba”, relata.
Nación 08:37 AM
Tras las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el intento de derribar vallas que protegen el zócalo de la Ciudad de México y actos violentos registrados ayer en el Centro Histórico, la presidenta Sheinbaum considera que hubo provocadores que no eran maestros.
Nación 08:29 AM
Sheinbaum Pardo explica cómo fue que se originó el IMSS Bienestar; destaca la compra consolidada de medicamentos, para que los fármacos cuesten menos que en hospitales privados.
Nación 08:10 AM
Sobre la respuesta del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson —quien planteó que "La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos"— al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 31 de mayo, la Mandataria federal señaló que el funcionario estadounidense no debe tener intervención en los temas del país y debe quedarse solo en el asunto bilateral.
"Es importante que los embajadores se queden en el tema de la colaboración y la coordinación", responde Sheinbaum Pardo al embajador Ronald Johnson.
Nación 08:06 AM
La Presidenta destaca que el objetivo para este 2026 es que los centros de salud cuenten con internet.
"El objetivo es que todas y todos lo mexicanos tengan un expediente clínico digital", menciona.
Nación 07:55 AM
Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, habla sobre la innovación y la tecnología en el instituto, destaca que en 2026 se invertirán 13 mil millones de pesos para equipar hospitales con más de 32 mil equipos.
El funcionario indica que en Tabasco ya se cuenta con la Primera Unidad de Medicina Fetal, que podrá permitir que un feto sea operado, para atender malformaciones detectadas antes de que nazca.
También habla sobre la tecnología integrada en la nueva área de Urgencia del Hospital General de Xoco, en la CDMX.
Nación 07:46 AM
Zoé Robledo, director general de IMSS, menciona que el instituto implementará el programa "Mírame a los ojos", en la que los médicos podrás dictar por voz a la computadora y así tendrá más tiempo de ver a los ojos al paciente durante la consulta.
Nación 07:44 AM
Martí Batres, director general del ISSSTE, explica qué son los cuartos azules.
Indica que son cuatro grandes centros de interpretación ubicados en hospitales en CDMX, Jalisco, Yucatán y en Coahuila; esto cuartos interpretarán más de 400 mil mastografías al año.
Estará atendido por médicos radiólogos y próximamente se abrirá otro centro.
Con estos centros se tiene un diagnóstico oportuno y se puede detectar el cáncer de mama antes de que avance.
Nación 07:38 AM
El secretario de Salud reporta que durante los años 2024 y 2025 hubo un brote de dengue significativo, que ha disminuido “de forma muy importante” en 2026.
Como parte de la Estrategia Nacional para Control de Dengue, Kershenobich destaca que el objetivo es reducir en 50% los casos nuevos de dengue, zika y chikungunya.
Nación 07:35 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde presentará avances en materia de salud.
La Mandataria federal está acompañada del secretario de Salud, David Kershenobich y los titulares del IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE.
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