Al ser cuestionada sobre los funcionarios detenidos en el Operativo Enjambre, la Presidenta dice que debe informar la Fiscalía General de la República; aclara que no hay vigilancia sobre cada funcionario sino que se que se deriva de denuncias ciudadanas.

Afirma que México mantiene su apoyo a Cuba mediante el programa Sembrando Vida, además de señalar que el país ha servido como punto de concentración de insumos enviados por otras naciones para facilitar su traslado a la isla.

"Recientemente hubo envío también de alimentos, principalmente, y algunos insumos, y participó Uruguay. Uruguay envió leche. Entonces Uruguay lo envió a México y de México se llenó el barco y llegó a Cuba”, relata.



