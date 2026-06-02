¡Atención, fans del futbol y la música! La ciudad de Monterrey se prepara para una fiesta llena de pasión futbolera con motivo de la clausura del Tour de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Si quieres saber cómo ser parte del festejo, aquí te damos los detalles. Incluso tendrá un concierto gratis de J Balvin.

¿Qué habrá en la clausura del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26?

Como parte de las actividades para calentar motores rumbo al Mundial 2026, la FIFA arrancó un tour con el trofeo que el equipo ganador se llevará a casa.

La codiciada copa ya ha recorrido Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida; mientras que estará en la CDMX del próximo 5 al 8 de junio en Utopía Mixiuhca.

Monterrey será testigo del último levantamiento de la Copa Mundial, previo al arranque de los partidos. Foto: Instagram @mexicocity26_

Una vez que termine su gira, el trofeo regresará a Monterrey, la última sede nacional del Mundial 2026, para dar el cierre como se merece: con música y experiencias especiales para los fanáticos.

El concierto de clausura estará liderado por J Balvin, aunque también participarán Pedro Sampaio, artista brasileño, y Amber Mark, cantautora estadounidense.

Como parte del setlist, cantarán el nuevo himno que Coca-Cola lanzó para la Copa del Mundo y es un remix de “Jump”, de la banda Van Halen.

Este Fan Fest incluye actividades temáticas y la exhibición del trofeo orriginal de la Copa Mundial, mismo que será levantado por última vez antes de que arranquen los partidos.

J Balvin encabezará el concierto de clausura del Tour de la Copa Mundial de la FIFA 26. Foto: Instagram @jbalvin

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¿Cuándo será la clausura del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26?

Si bien la clausura del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26 es gratis, quienes deseen asistir deben participar para obtener sus accesos en el sitio https://cierre-del-tour-del-trofeo-de-la-copa-mundial-2026.boletia.com/

El cierre es el 8 de junio a partir de las 17:30 horas en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

Los horarios y el line up completo del evento, así como el FIFA Fan Festival, se dará a conocer en los siguientes días mediante las redes oficiales de Coca-Cola.

Puedes participar por unos pases gratis para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26. Foto: Facebook "Fifa World Cup Trophy Tour by Coca Cola"

Este cierre de tour puede convertirse en una experiencia inolvidable para los aficionados.

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