¿Sigues buscando opciones para que tus peques disfruten sus vacaciones? El Centro Nacional de las Artes (Cenart) acaba de anunciar su curso de verano “Érase una vez el verano”.

Si eres papá o mamá, sigue leyendo porque aquí te damos los requisitos para que los inscribas.

¿Qué actividades habrá en el curso de verano del Cenart?

Todo el año el Cenart ofrece actividades culturales, pero este verano incrementará su oferta para acercar a las infancias a distintas disciplinas artísticas mediante dinámicas recreativas y de convivencia.

Habrá desde teatro hasta rallys para los niños que asistan en sus vacaciones al Cenart. Foto: Facebook Centro Nacional de las Artes México

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Del 20 al 31 de julio, tus hijos o sobrinitos podrán participar en diferentes áreas que buscan fomentar su aprendizaje y estimular su imaginación:

Teatro

Danza

Artes plásticas

Música

Parkur

Rallies

Espectáculos escénicos

Será el espacio perfecto para que exploren sus talentos o descubran alguno oculto, pero sobre todo para que dejen salir al pequeño artista que llevan dentro.

De acuerdo con el Cenart, el curso de verano está dirigido a menores de entre 6 a 12 años.

¿Cómo es la inscripción para el curso de verano del Cenart?

El curso de verano 2026 en el Cenart tiene un cupo limitado a 120 participantes.

Las inscripciones abren el próximo 8 de junio a las 09:00 horas. Padres, madres o tutores tienen que realizar este proceso de manera presencial en el Teatro de las Artes y llevar los siguientes documentos:

2 fotografías tamaño infantil

Una copia del acta de nacimiento

Pago en efectivo

La inscripción por persona tiene un costo de $2,500 pesos; incluye la participación en todas las actividades y talleres del curso, de 08:30 a 14:00 horas.

El costo de inscripción al curso del Cenart se paga en un solo plazo. Foto: Facebook Centro Nacional de las Artes México

¿Cómo llegar al Cenart?

Llegar al Cenart es sencillo gracias a su ubicación: Avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX. Las opciones de transporte público más cercanas son:

Estación General Anaya de la Línea 2 (azul) del Metro.

Estación Ermita de la Línea 12 (dorada) del Metro.

También pasan varios camiones y RTP sobre Río Churubusco y Ermita.

Este curso de verano del Centro Nacional de las Artes —considerado el "Pulmón Cultural de México"— representa una excelente opción para que niñas y niños aprovechen sus vacaciones de manera creativa y no pasen tanto tiempo frente a las pantallas.

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