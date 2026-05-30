Las fuerzas armadas de Estados Unidos han detenido otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, informó el Comando Central estadounidense.

Según el Comando Central, fuerzas de eu observaron "al M/V Lian Star transitando por aguas internacionales con destino a un puerto iraní en el golfo de Omán y emitieron más de 20 advertencias, informándole que estaba violando el bloqueo estadounidense".

Añadió que "un avión estadounidense inmovilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star se negara a obedecer. El buque ya no se dirige a Irán".

Dijo que "las fuerzas estadounidenses han inmovilizado cinco buques mercantes y desviado 116 para reforzar el bloqueo, mientras el alto el fuego con Irán se mantiene vigente".

El granelero Lian Star ignoró múltiples advertencias durante la noche mientras intentaba entrar en un puerto iraní, manifestó un funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares.

El barco fue inutilizado por aeronaves de Estados Unidos en el golfo de Omán y permanece a la deriva allí, indicó el funcionario, y añadió que las fuerzas norteamericanas no han abordado la embarcación.

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