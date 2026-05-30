[Publicidad]
Las fuerzas armadas de Estados Unidos han detenido otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, informó el Comando Central estadounidense.
Según el Comando Central, fuerzas de eu observaron "al M/V Lian Star transitando por aguas internacionales con destino a un puerto iraní en el golfo de Omán y emitieron más de 20 advertencias, informándole que estaba violando el bloqueo estadounidense".
Añadió que "un avión estadounidense inmovilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star se negara a obedecer. El buque ya no se dirige a Irán".
Dijo que "las fuerzas estadounidenses han inmovilizado cinco buques mercantes y desviado 116 para reforzar el bloqueo, mientras el alto el fuego con Irán se mantiene vigente".
El granelero Lian Star ignoró múltiples advertencias durante la noche mientras intentaba entrar en un puerto iraní, manifestó un funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares.
El barco fue inutilizado por aeronaves de Estados Unidos en el golfo de Omán y permanece a la deriva allí, indicó el funcionario, y añadió que las fuerzas norteamericanas no han abordado la embarcación.
Lee también EU amenaza con reanudar la guerra con Irán; amago llega en medio de negociaciones que siguen estancadas
Guerra en Irán cumple 3 meses, entre negociaciones y ataques; conflicto causa miles de muertos y trastoca la economía mundial
mcc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
PSG se impone en penaltis al Arsenal en Budapest y es bicampeón de la Champions League
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: consiente a tu perro con estas ofertas de Amazon México; alimento premium con hasta 34% de descuento
Economía
"Billy" Álvarez, el polémico empresario que dirigió la Cooperativa Cruz Azul por más de 30 años
Metrópoli
Estas serán las rutas, costos y horarios del servicio Park & Ride para llegar al Estadio Ciudad de México durante los partidos del Mundial
Sección
Ángela Aguilar reaparece con Nodal en la Plaza de Toros y redes aseguran que imitó a Cazzu
Sección
¿Perderás WhatsApp si no registras tu línea? Esta es la fecha límite y lo que puede pasar
Sección
EU amenaza con reanudar la guerra con Irán en medio de negociaciones estancadas
Sección
De Los Ángeles a San Francisco: el road trip definitivo para vivir la temporada del Mundial en California